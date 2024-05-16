Президент Сербії вважає, що Україна стане членом ЄС швидше, аніж країни Балкан

Вучич зазначив, що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості для регіону

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не впевнений, що країни Західних Балкан можуть стати частиною Європейського Союзу раніше, ніж Україна. Про це повідомляє N1 Info.

«Я знаю, що ми не будемо частиною Європейського Союзу, ніхто з нас, раніше за Україну. Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною – це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію», – сказав Вучич на саміті ЄС-Західні Балкани.

Зокрема президент Сербії зауважив, що «хоч ЄС і не має великої популярності в Сербії, проте сама Сербія є активною частиною регіону». Говорячи про План зростання для Західних Балкан, Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм, і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості для країни.

Нагадаємо, Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, адже Белград прямує до членства в Європейському союзі. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Раніше президент Сербії Александр Вучич попередив, що на його країну насуваються важкі часи. Зокрема, виклики він вбачає в тому, що невдовзі будуть ухвалені рішення щодо прийому Косова до Ради Європи та визнання масового вбивства боснійців в Сребрениці в 1995 році геноцидом.