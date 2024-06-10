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Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки
Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою
фото: телеграм-канал Baza

Капітан буксира «Інженер Смирнов» доповів, що в результаті атаки у судна були вибиті вікна

У Таганрозькій затоці, що розташована в північно-східній частині Азовського моря, безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Згідно з оприлюдненими даними, обстріл відбувся ще 8 червня близько 21:00. Але відео події з’явилося лише сьогодні.

Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки фото 1

Так, капітан буксира «Інженер Смирнов» доповів, що в результаті атаки у судна були вибиті вікна, а у баржі «Секція-179» виявлено незначні пошкодження вище за ватерлінію.

Відповідно до його доповіді, двоє членів екіпажу також отримали осколкові поранення.

Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки фото 2

Як заявляють росіяни, незважаючи на пошкодження, ходові якості буксира не постраждали, і капітан вирішив повернутися до порту Азов у ​​Ростовській області.

Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки фото 3

Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою.

Раніше повідомлялося, що Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».

Теги: відео Україна обстріл

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Соціум

Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки
Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки
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