Безпілотники ЗСУ обстріляли буксир та баржу у Таганрозькій затоці: з'явилося відео атаки

Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою

Капітан буксира «Інженер Смирнов» доповів, що в результаті атаки у судна були вибиті вікна

У Таганрозькій затоці, що розташована в північно-східній частині Азовського моря, безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Згідно з оприлюдненими даними, обстріл відбувся ще 8 червня близько 21:00. Але відео події з’явилося лише сьогодні.

Так, капітан буксира «Інженер Смирнов» доповів, що в результаті атаки у судна були вибиті вікна, а у баржі «Секція-179» виявлено незначні пошкодження вище за ватерлінію.

💥 Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці pic.twitter.com/Frze4PClNP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2024

Відповідно до його доповіді, двоє членів екіпажу також отримали осколкові поранення.

Як заявляють росіяни, незважаючи на пошкодження, ходові якості буксира не постраждали, і капітан вирішив повернутися до порту Азов у ​​Ростовській області.

Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою.

Раніше повідомлялося, що Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».