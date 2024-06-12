Андрій Когут: «До нас багато людей з Росії зверталися щодо родичів в Україні»

Лідер «Ліберально-демократичної партії», російський політик скандально відомий Володимир Жириновський свого часу звертався в Архів СБУ, щоб знайти інформацію про своїх єврейських предків в Україні. Про це «Главкому» повідомив Андрій Когут.

За словами Когута, в Архів СБУ зверталося багато людей з Росії. Усі вони хотіли дізнатися про своїх родичів в Україні. «На жаль, було чимало депортацій, коли засуджених звідси відправляли до Сибіру. Багатьом з них було заборонено повертатися до України. І тут вже питання, наскільки їхні нащадки почуваються українцями? Ні, не почуваються, хоч тут українське коріння», – зазначив аохіваріус.

Когут повідомив, що серед росіян, які зверталися в архів, був і Володимир Жириновський, Його єврейські предки жили на Житомирщині і, начебто, були репресовані. «Але ми нічого про них не знайшли. Тож ми йому жодної відповіді не надали», – розповів очільник Архіву.

Раніше повідомлялося, що прямих доказів того, що Віктор Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса, співпрацював або був агентом КДБ, у Архіві СБУ немає. Але треба взяти до уваги те, що у кінці 80–х було знищено величезну кількість документів і агентурних справ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут. На думку очільника Архіву СБУ те, що цих паперів зараз немає, не означає, що їх не було. І також не означає, що їх не буде виявлено в майбутньому.

До слова, наприкінці 80-х – на початку 90-х до Росії були вивезені архіви МВС у Києві. Насамперед ідеться про архів тих військових підрозділів, які здійснювали боротьбу проти ОУН і УПА, тобто підрозділів, які чинили опір радянській владі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.