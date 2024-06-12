Головна Країна Політика
search button user button menu button

Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
фото: Служба безпеки України

Андрій Когут: «До нас багато людей з Росії зверталися щодо родичів в Україні»

Лідер «Ліберально-демократичної партії», російський політик скандально відомий  Володимир Жириновський свого часу звертався  в Архів СБУ, щоб знайти інформацію про своїх єврейських предків в Україні. Про це «Главкому» повідомив Андрій Когут.

За словами Когута, в Архів СБУ зверталося багато людей з Росії. Усі вони хотіли дізнатися про своїх родичів в Україні.  «На жаль, було чимало депортацій, коли засуджених звідси відправляли до Сибіру. Багатьом з них було заборонено повертатися до України. І тут вже питання, наскільки їхні нащадки почуваються українцями? Ні, не почуваються, хоч тут українське коріння», – зазначив аохіваріус.

Когут повідомив, що серед росіян, які зверталися в архів, був і Володимир Жириновський,  Його єврейські предки жили на Житомирщині і, начебто, були репресовані. «Але ми нічого про них не знайшли. Тож ми йому жодної відповіді не надали», – розповів очільник Архіву. 

Раніше повідомлялося, що прямих доказів того, що Віктор Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса, співпрацював або був агентом КДБ, у Архіві СБУ немає. Але треба взяти до уваги те, що у кінці 80–х було знищено величезну кількість документів і агентурних справ. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут. На думку очільника Архіву СБУ те, що цих паперів зараз немає, не означає, що їх не було. І також не означає, що їх не буде виявлено в майбутньому.

До слова, наприкінці 80-х – на початку 90-х до Росії були вивезені архіви МВС у Києві. Насамперед ідеться про архів тих військових підрозділів, які здійснювали боротьбу проти ОУН і УПА, тобто підрозділів, які чинили опір радянській владі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

Читайте також: Медведчук і КДБ, вбивство Івасюка та прохання Жириновського. Інтерв'ю з директором архіву СБУ
Теги: Володимир Жириновський партії СБУ Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн
Українців попередили про суттєве підвищення цін на хліб: з чим це пов'язано
10 червня, 12:01
Василь Хомин народився у 1934 році в селі Залокоть
На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин
7 червня, 15:14
За Вовчанськ досі точаться бої
Військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)
2 червня, 16:51
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години
1 червня, 01:46
Вітер спричинив падіння частини сцени у Мексиці
Зустріч із кандидатом у президенти Мексики закінчилась трагедією: десятки загиблих та поранених (відео)
23 травня, 09:50
Ллойд Остін та Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
18 травня, 21:48
З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
13 травня, 21:00
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
12 травня, 21:48

Політика

Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України
Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
Нардепка Безугла замислилася про посаду очільниці Міноборони
Нардепка Безугла замислилася про посаду очільниці Міноборони
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову
Енергетична тривога. Зеленський представив партнерам план відновлення генерації до зими
Енергетична тривога. Зеленський представив партнерам план відновлення генерації до зими
Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ
Стало відомо, коли ЄС розпочне перемовини з Україною про вступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
19K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
8720
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8100
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
5750
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
4459
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua