У Женеві завершилися перемовини про мир: перші заяви Рубіо та Єрмака

За словами Рубіо, до мирного плану після переговорів з Україною були внесені деякі правки

У Женеві завершилися переговори між США та Україною. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

Марко Рубіо запевнив, що сьогоднішні зустрічі були для нього «найпродуктивнішими та найзначущішими» в мирному процесі за весь час.

Із огляду на це, державний секретар США заявив, що команда Вашингтона вносить «деякі зміни» до мирного плану, очевидно, на основі пропозицій України.

Водночас, Рубіо попередив, що сторонам «ще належить проробити якусь роботу», тому переговорні групи обох країн повернуться сьогодні ввечері з додатковою інформацією.

«У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі правок усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу. Наші команди вже пішли до своїх кімнат, оскільки ми працюємо над деякими пропозиціями, які нам запропонували, тому ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, з чим дуже комфортно почуваються і Україна, і, очевидно, Сполучені Штати», – сказав держсекретар США.

Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа.

Виступаючи другим, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.

Єрмак подякував «нашим великим друзям» США, а також Трампу, після того, як президент США раніше поскаржився на брак вдячності від української влади.

Але, як і головний дипломат США, Єрмак каже, що робота триватиме і сьогодні відбудеться друга зустріч. Голова ОП додає, що Україна також «залучатиме наших європейських друзів».

«Остаточні рішення ухвалюватимуть наші Президенти», – додав Єрмак у своїх соцмережах.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.