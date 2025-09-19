Уряд перегляне прожитковий мінімум – Мінфін

З 1 січня 2026 року Кабмін пропонує установити прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць у розмірі 3 209 грн

Прожитковий мінімум, який вказаний у проєкті державного бюджету на 2026 рік, буде переглянуто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Під час години запитань до уряду депутати поцікавилися, чи може середньостатистичний українець прожити на 3 209 грн, який уряд передбачив у проєкті державного бюджету на 2026 рік. За словами міністра, уряд збирається осучаснити прожитковий мінімум, зокрема «зробити його достатнім і зрозумілим мірилом, яке визначатиме життя». Як зазначив Марченко, уряд постійно працює над тим, щоб збільшувати прожитковий мінімум.

Як відомо, з 1 січня 2026 року пропонується установити прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць у розмірі 3 209 грн. А для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до шести років – 2 817 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 грн;

працездатних людей – 3 328 грн;

людей, які втратили працездатність, – 2 595 грн;

людей, які втратили працездатність (застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду) – 1,6 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Як повідомлялося, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони.

До слова, у 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.