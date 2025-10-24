Головна Гроші Економіка
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
Мінфін дає банкам стимул більше кредитувати бізнес
Держава надає майже 15 млрд грн гарантій для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу

Міністерство фінансів України розширює програму державних гарантій, щоб підприємці могли отримувати кредити на вигідних умовах навіть у складних умовах воєнного часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Кабінет Міністрів затвердив проєкт постанови «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році». Документ передбачає державні гарантії на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

«Державні гарантії на портфельній основі – це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів  пояснив, що держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, «що стимулює банки активніше кредитувати бізнес навіть у складних умовах».

Серед банків-учасників програми: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ПроКредит Банк», «ТАСКОМБАНК». А також АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк» , АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».

Проєкт постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми, говориться у повідомленні.

З грудня 2020 року завдяки державним гарантіям видано понад 50 тисяч кредитів на загальну суму 163,5 млрд грн. Лише у вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, з яких 0,9 млрд грн гарантувала держава.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги, що допомогло зберегти макрофінансову стабільність. У 2025 році країна вже залучила понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, тоді як загальна потреба на рік становить $39,3 млрд. Всі внутрішні ресурси спрямовуються на оборону, тому для покриття соціальних видатків Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

