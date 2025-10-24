Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу

Держава надає майже 15 млрд грн гарантій для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу

Міністерство фінансів України розширює програму державних гарантій, щоб підприємці могли отримувати кредити на вигідних умовах навіть у складних умовах воєнного часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Кабінет Міністрів затвердив проєкт постанови «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році». Документ передбачає державні гарантії на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

«Державні гарантії на портфельній основі – це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів пояснив, що держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, «що стимулює банки активніше кредитувати бізнес навіть у складних умовах».

Серед банків-учасників програми: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ПроКредит Банк», «ТАСКОМБАНК». А також АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк» , АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».

Проєкт постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми, говориться у повідомленні.

З грудня 2020 року завдяки державним гарантіям видано понад 50 тисяч кредитів на загальну суму 163,5 млрд грн. Лише у вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, з яких 0,9 млрд грн гарантувала держава.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $145 млрд міжнародної допомоги, що допомогло зберегти макрофінансову стабільність. У 2025 році країна вже залучила понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, тоді як загальна потреба на рік становить $39,3 млрд. Всі внутрішні ресурси спрямовуються на оборону, тому для покриття соціальних видатків Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.