Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time
Афіпський НПЗ
фото: Рагнарок Київ

Успішні удари по енергетиці РФ можуть серйозно ослабити військові ланцюги постачання та економіку Кремля, і це змусить Путіна шукати шляхи до миру

Після нещодавньої найбільшої російської атаки на енергосистему України, що призвела до 8-16 годинних графіків відключень світла у більшості регіонів, Time звернуло увагу на кампанію України проти енергетичної інфраструктури самої Росії, що може стати ключовим фактором для припинення військових дій Володимира Путіна, передає «Главком».

За даними публікації, ще кілька успішних ударів можуть настільки ослабити військові ланцюги постачання та економіку Кремля, що це змусить Путіна піти на мирне врегулювання.

Протягом перших місяців поточного року було вражено щонайменше 13 російських нафтопереробних заводів (НПЗ). З того часу темпи атак безпілотників значно зросли. Станом на початок жовтня:

  • Був пошкоджений щонайменше 21 з 38 найбільших об'єктів;
  • Приблизно 38% основних потужностей Росії з переробки нафти були виведені з ладу.

Time припускає, що нещодавні масовані атаки Росії по Україні могли бути спровоковані значними українськими ударами, завданими у четвер. Серед них: шосте влучання по НПЗ «Лукойл» у Волгограді, удар по електростанції у Волгореченську та нафтобазі в Криму. 

Росія критично залежить від експорту нафти і газу, який формує до 50% її державного бюджету. Однак українські удари вже мають значний економічний вплив:

У вересні експорт нафти впав приблизно на 26%. Експорт газу знаходиться на найнижчому рівні за останні 50 років, а загальний обсяг переробки нафти – на мінімумі за останні п'ять років.

Через дефіцит пального на внутрішньому ринку (близько 20%), Кремлю навіть довелося ввести обмеження на експорт. Видання констатує, що Росія почала відчувати наслідки війни, яку сама ж розв'язала.

Time, посилаючись на Financial Times, зазначає, що Україна використовує розвіддані США для визначення пріоритетних цілей в енергетичному секторі РФ. Це, поряд із рішенням президента Дональда Трампа про санкції проти «Лукойл» і «Роснефть», свідчить про серйозні спроби Вашингтона схилити Путіна до миру.

Крім того, Євросоюз обговорює плани щодо повного припинення імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року. У разі ухвалення, ця пропозиція спільно з американськими санкціями стане важливим важелем тиску, що може змусити російського диктатора до припинення вогню.

Як відомо, у ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. 

За словами військових, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок Елоу АВТ-6.

Нагадаємо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії. Також у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії.

росія завод Україна енергетика

