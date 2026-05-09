На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок

ДПСУ: перевізникам слід врахувати нову процедуру при плануванні маршрутів через «Ягодин»

На пункті пропуску «Дорогуськ» на польсько-українському кордоні з 11 по 15 травня тестують систему обов'язкового електронного бронювання «е-Авізація» – водії вантажних транспортних засобів мають заздалегідь резервувати час і місце прибуття для прикордонного оформлення на виїзд із Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як працює система

Адміністратором «е-Авізації» є Митно-податкова служба Республіки Польща. Відповідно до нової процедури, транспортні засоби, що прямують через «Дорогуськ» на виїзд із польської території, зобов'язані попередньо зарезервувати в системі конкретний часовий слот і місце прибуття до пункту пропуску. Фактично це перехід до керованого графіка перетину кордону – замість стихійного очікування в черзі водій отримує завчасно визначений час оформлення.

Введення «е-Авізації» покликане зменшити навантаження на пункт і скоротити черги, однак для перевізників це означає додаткову обов'язкову процедуру, яку необхідно виконати ще до виїзду. Наразі система проходить тестування – тому під час пілотного запуску можливі технічні нюанси в роботі сервісу.

Що має знати перевізник

Державна прикордонна служба України закликала міжнародних перевізників та водіїв урахувати запуск «е-Авізації» при плануванні поїздок через «Ягодин – Дорогуськ». Пункт пропуску розташований у Волинській області та є найбільшим в Україні за обсягом вантажного потоку.

Нагадаємо також, що 10 квітня 2026 року на всіх зовнішніх кордонах Євросоюзу запрацювала оновлена цифрова система контролю в'їзду та виїзду ЄС – EES. Разом із «е-Авізацією» це означає, що вантажний транзит через українсько-польський кордон зазнає одночасно кількох процедурних змін із боку ЄС.



Нагадаємо, пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим в Україні – наразі він обробляє близько 680 вантажівок та 50 автобусів на добу. У рамках проєкту USAID ведеться масштабна реконструкція пункту, яка має збільшити пропускну спроможність щонайменше вдвічі – з 26 до 52 смуг руху. Легкові автомобілі наразі на «Ягодині» не обслуговуються: пріоритет відданий вантажному транспорту.

До слова, польські перевізники у травні 2026 року знову заблокували рух вантажівок через «Ягодин – Дорогуськ», вимагаючи повернення дозволів для своїх водіїв. Апеляційний суд Любліна 13 травня заборонив продовження акції, і рух вантажівок відновився у звичному режимі.