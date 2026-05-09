Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
Замість стихійного очікування в черзі водій отримує завчасно визначений час оформлення
Фото ілюстративне

ДПСУ: перевізникам слід врахувати нову процедуру при плануванні маршрутів через «Ягодин»

На пункті пропуску «Дорогуськ» на польсько-українському кордоні з 11 по 15 травня тестують систему обов'язкового електронного бронювання «е-Авізація» – водії вантажних транспортних засобів мають заздалегідь резервувати час і місце прибуття для прикордонного оформлення на виїзд із Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ

Як працює система

Адміністратором «е-Авізації» є Митно-податкова служба Республіки Польща. Відповідно до нової процедури, транспортні засоби, що прямують через «Дорогуськ» на виїзд із польської території, зобов'язані попередньо зарезервувати в системі конкретний часовий слот і місце прибуття до пункту пропуску. Фактично це перехід до керованого графіка перетину кордону – замість стихійного очікування в черзі водій отримує завчасно визначений час оформлення.

Введення «е-Авізації» покликане зменшити навантаження на пункт і скоротити черги, однак для перевізників це означає додаткову обов'язкову процедуру, яку необхідно виконати ще до виїзду. Наразі система проходить тестування – тому під час пілотного запуску можливі технічні нюанси в роботі сервісу. 

Що має знати перевізник

Державна прикордонна служба України закликала міжнародних перевізників та водіїв урахувати запуск «е-Авізації» при плануванні поїздок через «Ягодин – Дорогуськ». Пункт пропуску розташований у Волинській області та є найбільшим в Україні за обсягом вантажного потоку.

Нагадаємо також, що 10 квітня 2026 року на всіх зовнішніх кордонах Євросоюзу запрацювала оновлена цифрова система контролю в'їзду та виїзду ЄС – EES. Разом із «е-Авізацією» це означає, що вантажний транзит через українсько-польський кордон зазнає одночасно кількох процедурних змін із боку ЄС.

Нагадаємо, пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є найбільшим в Україні – наразі він обробляє близько 680 вантажівок та 50 автобусів на добу. У рамках проєкту USAID ведеться масштабна реконструкція пункту, яка має збільшити пропускну спроможність щонайменше вдвічі – з 26 до 52 смуг руху. Легкові автомобілі наразі на «Ягодині» не обслуговуються: пріоритет відданий вантажному транспорту.

До слова, польські перевізники у травні 2026 року знову заблокували рух вантажівок через «Ягодин – Дорогуськ», вимагаючи повернення дозволів для своїх водіїв. Апеляційний суд Любліна 13 травня заборонив продовження акції, і рух вантажівок відновився у звичному режимі.

Читайте також:

Теги: кордон водій Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туристи будуть проходити процедуру зняття біометричних даних
З 10 квітня Євросоюз змінює правила в’їзду: що варто знати українцям
9 квiтня, 09:56
Очільники українського та польського урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі
Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву
27 квiтня, 18:58
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19

Бізнес

На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
«Метінвест» скоротив випуск сталі на 20% у І кварталі
«Метінвест» скоротив випуск сталі на 20% у І кварталі
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому
Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua