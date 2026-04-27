Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву

Очільники українського та польського урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі

Прем’єрка повідомила, що найближчим часом планується укладення угоди про спільний контроль у пунктах пропуску

Україна та Польща найближчим часом укладуть угоду про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Свириденко провела зустріч з премʼєром Польщі Дональдом Туском. За словами урядовиці, під час зустрічі обговорювалася співпраця двох країн в обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури.

«Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов’язаних із реєстрацією українських перевізників у системі Sent/Rmpd», – каже вона.

Очільниця Кабміну зазначила, що уряди країн також планують посилити співпрацю між енергетичними компаніями «Нафтогаз» та Orlen.

Нагадаємо, Польща планує створити власну армаду безпілотників за участі України, яка має бойовий досвід у цій сфері. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, польська програма створення флоту дронів передбачає використання українських технологічних рішень і практичного досвіду, отриманого під час війни.

До слова, на Закарпатті триває будівництво стаціонарного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на кордоні з Румунією. Завершення будівництво обʼєкта заплановано до кінця року.