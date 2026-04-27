Головна Країна Політика
search button user button menu button

Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Очільники українського та польського урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі
фото: Юлія Свириденко

Прем’єрка повідомила, що найближчим часом планується укладення угоди про спільний контроль у пунктах пропуску

Україна та Польща найближчим часом укладуть угоду про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Свириденко провела зустріч з премʼєром Польщі Дональдом Туском. За словами урядовиці, під час зустрічі обговорювалася співпраця двох країн в обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури.

«Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов’язаних із реєстрацією українських перевізників у системі Sent/Rmpd», – каже вона.

Очільниця Кабміну зазначила, що уряди країн також планують посилити співпрацю між енергетичними компаніями «Нафтогаз» та Orlen.

Нагадаємо, Польща планує створити власну армаду безпілотників за участі України, яка має бойовий досвід у цій сфері. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, польська програма створення флоту дронів передбачає використання українських технологічних рішень і практичного досвіду, отриманого під час війни.

До слова, на Закарпатті триває будівництво стаціонарного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на кордоні з Румунією. Завершення будівництво обʼєкта заплановано до кінця року.

Теги: Польща Юлія Свириденко пункт пропуску Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua