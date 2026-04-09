З 10 квітня Євросоюз змінює правила в’їзду: що варто знати українцям

Лариса Голуб
Туристи будуть проходити процедуру зняття біометричних даних
На всіх зовнішніх пунктах перетину кордону з 10 квітня  почне повноцінно працювати автоматизована система реєстрації в’їзду та виїзду 

10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгенської зони повноцінно запрацює автоматизована система в’їзду/виїзду. Це радикально змінить процедуру проходження прикордонного контролю для громадян країн поза Євросоюзу, зокрема й для українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дипломатичну службу Європейського союзу.

Що таке система в'їзду/виїзду (EES) 

Країни Шенгенської угоди з населенням 450 млн скасували паспортний та прикордонний контроль на своїх взаємних кордонах. Це створює зону вільного пересування між ними для громадян, резидентів та відвідувачів. 

Як оптимізована система управління кордонами Європейського Союзу, Система в'їзду/виїзду (EES) є ключовим елементом для подорожей країнами Шенгенської зони.

Що зміниться для мандрівників

Відтепер під час першого перетину кордону після запуску системи мандрівники повинні будуть пройти процедуру реєстрації біометричних даних:

  • Сканування обличчя (цифрове фото);
  • Зняття відбитків пальців (крім дітей до 12 років).

Ці дані зберігатимуться в базі протягом трьох років. Це означає, що під час наступних поїздок процедура буде значно швидшою, оскільки інформація вже буде в системі.

Кого стосуються нові правила

Система EES обов’язкова для громадян країн, що не входять до Євросоюзу (у тому числі України), які подорожують на термін до 90 днів:

  • Туристів;
  • Бізнес-мандрівників.

Нові правила не поширюються на громадян Євросоюзу, власників посвідок на постійне проживання, довгострокових віз та осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Які країни впроваджують систему

Система діятиме у 29 країнах Європи, що входять до Шенгенської зони. Винятком наразі залишаються Ірландія та Кіпр, де прикордонний контроль здійснюватиметься за старими правилами.

Варто зауважити, що надання біометричних даних є обов’язковою умовою для перетину кордону. У разі відмови від фотографування або здачі відбитків пальців, мандрівнику буде відмовлено у в’їзді.

«Главком» писав, що Європейський Союз запустив автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Система EES запрацювала на зовнішніх кордонах Шенгенської зони та охоплює 29 європейських країн. Вона автоматично фіксує в’їзд і виїзд осіб, які не є громадянами ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.

