На Одещині під час евакуації загинула провідниця: «Укрзалізниця» розслідує трагедію

В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації

22 березня, на Одещині під час евакуації пасажирів загинула провідниця. Її смертельно травмував зустрічний поїзд. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише «Главком».

У компанії зазначили, що інцидент стався під час зупинки поїзда через дронову небезпеку та евакуацію пасажирів.

«Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також рухався до місця евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один із пасажирів.

«Триває ретельне розслідування нещасного випадку, наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого», – повідомили в компанії.

Також зазначається, що вночі ворог атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці, було уражено локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації пасажири та бригада не постраждали.

В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації.

До слова, відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.