На Одещині під час евакуації загинула провідниця: «Укрзалізниця» розслідує трагедію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації
фото: Укрзалізниця

Провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також рухався до місця евакуаційної зупинки

22 березня, на Одещині під час евакуації пасажирів загинула провідниця. Її смертельно травмував зустрічний поїзд. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише «Главком».

У компанії зазначили, що інцидент стався під час зупинки поїзда через дронову небезпеку та евакуацію пасажирів.

«Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також рухався до місця евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один із пасажирів.

«Триває ретельне розслідування нещасного випадку, наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого», – повідомили в компанії.

Також зазначається, що вночі ворог атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці, було уражено локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації пасажири та бригада не постраждали.

В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації.

До слова, відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. 

Читайте також:

Читайте також

У 2025 році до суду передано чотири десятки справ щодо катувань, кожен другий вирок передбачає реальне позбавлення волі для силовиків
Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців права людини
5 березня, 20:45
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
24 лютого, 05:55
Костянтин Грубич звинуватив «Укрзалізницю» в корупції
Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
27 лютого, 10:08
«Укрзалізниця» внесла тимчасові корективи у графіки руху та маршрути поїздів
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
27 лютого, 09:46
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
25 лютого, 12:27
Салон краси розташований у підвальному приміщенні
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці
10 березня, 17:20
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
13 березня, 05:52
Раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%
Експеримент зі зменшення перехресного субсидування на «Укрзалізниці» є позитивним кроком, але потребує продовження реформи – УСПП
17 березня, 15:12
Поліція встановлює обставини події
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
18 березня, 09:41

В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 22 березня 2026
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 22 березня 2026
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
