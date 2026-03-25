Компанія-учасниця програми ООН отримувала зерно з окупованого Маріуполя – розслідування

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Компанія-учасниця програми ООН отримувала зерно з окупованого Маріуполя – розслідування
У 2023 році російська компанія експортувала до Туреччини та Єгипту 15,5 тис. тонн пшениці на $3,7 млн
Сибіга повідомляв, що у 2025 році Росія незаконно вивезла Чорним морем близько 2 млн тонн українського зерна

Упродовж 2023-2024 років російська компанія «Ника», власники якої також виробляють БпЛА, експортувала до Туреччини понад 54 тис. тонн пшениці, вивезеної з окупованого Маріуполя. Частина цієї продукції потрапила до турецької компанії Erisler – структури зі столітньою історією та учасниці Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо», передає «Главком».

За даними журналістів, компанію «Робоавиа», яка виробляє дрони та перебуває під санкціями США й України, очолює Роман Гуров, тоді як власницею є його 75-річна мати Людмила. Водночас експерти припускають, що вони можуть бути номінальними особами, оскільки раніше не мали досвіду у сфері виробництва БпЛА.

Паралельно сім’я Гурових контролює компанію «Ника», яка з 2022 року займається торгівлею зерном. За даними джерел у російській митниці, у 2023 році компанія експортувала до Туреччини та Єгипту 15,5 тис. тонн пшениці на $3,7 млн, а вже у 2024 році обсяги зросли майже вчетверо – до 59,5 тис. тонн на $12,9 млн. У документах зазначено, що виробничі потужності розташовані в окупованому Маріуполі.

Журналісти встановили, що значна частина зерна спочатку доставлялася до російських портів, а звідти – до Туреччини. Зокрема, у квітні 2024 року партію обсягом 7,857 тис. тонн було відправлено через порт Темрюк, а кінцевим отримувачем стала компанія Erisler Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.

Журналістам вдалося отримати інформацію про перевірку якості саме цієї партії зерна. Співробітник українського представництва міжнародної компанії Cotecna (з головним офісом у Швейцарії) на умовах анонімності повідомив, що лабораторна експертиза пшениці проходила в Одесі. На підтвердження своїх слів він надіслав фото зразка, з яким працювали в лабораторії, об'єм партії співпадає до кілограма: 7,857 тонни.

Cotecna ж заперечує будь-які звинувачення щодо надання послуг, пов’язаних із сільськогосподарськими товарами, експортованими з непідконтрольних уряду територій України, включаючи Маріуполь.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що у 2025 році Росія незаконно вивезла Чорним морем близько 2 млн тонн українського зерна для продажу за кордон.

Нагадаємо, Білорусь разом з Росією бере активну участь у незаконному вивезенні сільгосппродукції з тимчасово окупованих територій України оминаючи міжнародні санкції. Так, у 2025 році звідти було вивезено понад 2 млн тонн зернових культур.

