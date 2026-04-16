Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року

Редакція «Топ-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua урочисто нагородила переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу».

Переможці Топ-50

Більшість із 50 найкращих CЕO керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.

До першої п’ятірки «Топ-50 лідерів українського бізнесу» у 2026 році увійшли такі управлінці:

Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК; Василь Даниляк, СЕО ОККО Group; Євген Осипов, Генеральний директор «Кернел»; Юрій Риженков, Генеральний директор «Метінвест Холдинг»; Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

Повний список переможців Топ-50 опубліковано на Delo.ua та у квітневому випуску Журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Переможці спеціальних номінацій

Цього року редакція також обирала переможців у спеціальних номінаціях.

Лідер інвестицій у відновлення – керівникам, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;

Найкращий антикризовий менеджер – керівникам, які демонструють найкращі навички антикризового менеджменту та забезпечують безперервний розвиток компанії, попри війну, кризу та інші чинники, які несуть ризики для бізнесу:

Євген Тафійчук , СЕО Нова пошта;

, СЕО Нова пошта; Дмитро Шпаков , президент компанії «AB InBev Efes Україна»;

, президент компанії «AB InBev Efes Україна»; Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії «Паралель».

Амбасадор бізнесу – керівникам, які активно представляють Україну на міжнародних ринках та формують репутаційний капітал вітчизняного бізнесу у світі:

Олександр Комаров , СЕО «Київстар»;

, СЕО «Київстар»; Геннадій Сорочинський , генеральний директор Uni-Laman Group;

, генеральний директор Uni-Laman Group; Лука Занотті , СЕО «Інтерпайп»;

, СЕО «Інтерпайп»; Олег Заплетнюк , генеральний директор «ТАС Агро»;

, генеральний директор «ТАС Агро»; Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лідер галузі – керівники, які мають найбільший авторитет серед колег у своїй галузі, впливають на рішення, які стосуються розвитку галузі, та послідовно відстоюють інтереси ринку:

Марина Авдєєва , голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»;

, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»; Ольга Шевченко , виконавча директорка мережі магазинів EVA;

, виконавча директорка мережі магазинів EVA; Олександр Джуринський , СЕО та співвласник групи компаній VIDI;

, СЕО та співвласник групи компаній VIDI; Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Лідер інновацій – керівники, які послідовно та ефективно запроваджують інновації у виробництві, бізнес-процесах та системах управляння компанією:

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;

Георг фон Нолкен, СЕО «Контінентал Фармерз Груп»;

Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»;

Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна»;

Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна».

Провідник змін – керівники, які змінюють принципи роботи компанії, бізнесу загалом, галузі та державного регулювання, відстоюючи принципи модернізації та використання найкращих світових практик:

Євген Осипов, генеральний директор Kernel;

Наталія Азюковська, виконавча директорка Varus.

Церемонія нагородження

Урочиста церемонія нагородження відбулася 15 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.

На церемонії нагородження на сцену піднімалися:

Марина Авдеєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»

Геннадій Сорочинський, СEO Uni-Laman Group

Олег Заплетнюк, Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро»

Олександр Дубінін, власник та генеральний директор «Паралель»

Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group

Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI

Олег Хайдакін, генеральний директор Carlsberg Ukraine

Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»

Артем Бородатюк, CEO Fractal (ex-Netpeak)

Оксана Беляєва, CEO OMD Optimum Media Group

Галина Воробйова, директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна»

Олександр Лещенко, керуючий партнер Leshchenko & partners

Компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема, ДТЕК – в енергетиці, «Київстар» – у телекомунікаціях, «Кернел» та МХП – в агропромисловому комплексі, холдинг «Метінвест» – у металургії, ОККО та АТБ – у паливному та продовольчому ритейлі, Нова пошта – у логістиці тощо. Разом 50 номінантів рейтингу забезпечують приблизно 2 трлн грн річного доходу своїм компаніям. Під керівництвом цих СЕО працюють сотні тисяч українців.

Чимало номінантів рейтингу були його фігурантами й минулого року. Водночас до топ-50 потрапило чимало нових персон. Приміром, голова наглядової ради страхової компанії «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва, СЕО промислової компанії «Інтерпайп» Лука Занотті, засновник та СЕО групи ІТ-компаній Fractal (колишня Netpeak) Артем Бородатюк та інші.

Як визначали переможців

Переможців серед управлінців визначали у два етапи. На старті рейтингу до його лонгліста увійшло майже півтори сотні керівників українських компаній. Враховуючи результати онлайн-голосування, оцінки експертів та результати роботи компаній протягом 2025 року, редакція сформувала шортліст претендентів, до якого увійшло 70 керівників. На другому етапі експертне журі оцінило номінантів і визначило переможців, які увійшли у фінальний ТОП-50 рейтингу.

До складу журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.

Оцінювали претендентів за такими критеріями: