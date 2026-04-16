Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року

Христина Жиренко
Редакція «Топ-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua урочисто нагородила переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу».

Переможці Топ-50

Більшість із 50 найкращих CЕO керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.

До першої п’ятірки «Топ-50 лідерів українського бізнесу» у 2026 році увійшли такі управлінці:

  1. Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК;
  2. Василь Даниляк, СЕО ОККО Group;
  3. Євген Осипов, Генеральний директор «Кернел»;
  4. Юрій Риженков, Генеральний директор «Метінвест Холдинг»;
  5. Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

Повний список переможців Топ-50 опубліковано на Delo.ua та у квітневому випуску Журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Переможці спеціальних номінацій

Цього року редакція також обирала переможців у спеціальних номінаціях.

Лідер інвестицій у відновлення – керівникам, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.

  • Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;

Найкращий антикризовий менеджер – керівникам, які демонструють найкращі навички антикризового менеджменту та забезпечують безперервний розвиток компанії, попри війну, кризу та інші чинники, які несуть ризики для бізнесу:

  • Євген Тафійчук, СЕО Нова пошта;
  • Дмитро Шпаков, президент компанії «AB InBev Efes Україна»;
  • Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії «Паралель».

Амбасадор бізнесу – керівникам, які активно представляють Україну на міжнародних ринках та формують репутаційний капітал вітчизняного бізнесу у світі:

  • Олександр Комаров, СЕО «Київстар»;
  • Геннадій Сорочинський, генеральний директор Uni-Laman Group;
  • Лука Занотті, СЕО «Інтерпайп»;
  • Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;
  • Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лідер галузі – керівники, які мають найбільший авторитет серед колег у своїй галузі, впливають на рішення, які стосуються розвитку галузі, та послідовно відстоюють інтереси ринку:

  • Марина Авдєєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»;
  • Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі магазинів EVA; 
  • Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI;
  • Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Лідер інновацій – керівники, які послідовно та ефективно запроваджують інновації у виробництві, бізнес-процесах та системах управляння компанією:

  • Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;
  • Георг фон Нолкен, СЕО «Контінентал Фармерз Груп»;
  • Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»; 
  • Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна»;
  • Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна».

Провідник змін – керівники, які змінюють принципи роботи компанії, бізнесу загалом, галузі та державного регулювання, відстоюючи принципи модернізації та використання найкращих світових практик:

  • Євген Осипов, генеральний директор Kernel;
  • Наталія Азюковська, виконавча директорка Varus.

Церемонія нагородження

Урочиста церемонія нагородження відбулася 15 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.

На церемонії нагородження на сцену піднімалися:

  • Марина Авдеєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»
  • Геннадій Сорочинський, СEO Uni-Laman Group 
  • Олег Заплетнюк, Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро»
  • Олександр Дубінін, власник та генеральний директор «Паралель»
  • Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group
  • Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI
  • Олег Хайдакін, генеральний директор Carlsberg Ukraine
  • Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»
  • Артем Бородатюк, CEO Fractal (ex-Netpeak)
  • Оксана Беляєва, CEO OMD Optimum Media Group
  • Галина Воробйова, директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна»
  • Олександр Лещенко, керуючий партнер Leshchenko & partners 

Компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема, ДТЕК – в енергетиці, «Київстар» – у телекомунікаціях, «Кернел» та МХП – в агропромисловому комплексі, холдинг «Метінвест» – у металургії, ОККО та АТБ – у паливному та продовольчому ритейлі, Нова пошта – у логістиці тощо. Разом 50 номінантів рейтингу забезпечують приблизно 2 трлн грн річного доходу своїм компаніям. Під керівництвом цих СЕО працюють сотні тисяч українців.

Чимало номінантів рейтингу були його фігурантами й минулого року. Водночас до топ-50 потрапило чимало нових персон. Приміром, голова наглядової ради страхової компанії «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва, СЕО промислової компанії «Інтерпайп» Лука Занотті, засновник та СЕО групи ІТ-компаній Fractal (колишня Netpeak) Артем Бородатюк та інші.

Як визначали переможців

Переможців серед управлінців визначали у два етапи. На старті рейтингу до його лонгліста увійшло майже півтори сотні керівників українських компаній. Враховуючи результати онлайн-голосування, оцінки експертів та результати роботи компаній протягом 2025 року, редакція сформувала шортліст претендентів, до якого увійшло 70 керівників. На другому етапі експертне журі оцінило номінантів і визначило переможців, які увійшли у фінальний ТОП-50 рейтингу.

До складу журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.

Оцінювали претендентів за такими критеріями:

  • досвід роботи на керівних посадах,
  • навички антикризового менеджменту,
  • використання новацій у роботі,
  • лідерський потенціал,
  • компетенція щодо управління змінами.
