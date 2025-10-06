Головна Світ Політика
Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Польоти між країнами припинилися у 2020 році через пандемію та прикордонну напруженість

Індія та Китай оголосили про відновлення прямих авіарейсів між своїми містами після п’ятирічної перерви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як повідомило посольство Індії в Китаї у своєму дописі на платформі WeChat, польоти між визначеними містами мають відновитися до кінця жовтня, залежно від рішень комерційних авіакомпаній.

«Цей крок є частиною підходу уряду Індії до поступової нормалізації відносин між Індією та Китаєм», – зазначили в посольстві.

Прямі рейси між двома країнами були припинені у 2020 році через пандемію COVID-19 і не відновлювалися через тривалу прикордонну напруженість між Пекіном і Нью-Делі.

Першою компанією, що повернеться на маршрут, стане індійський лоукостер IndiGo. Авіаперевізник повідомив, що з 26 жовтня розпочне виконання рейсів з Колкати до Гуанчжоу.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели першу зустріч після повернення Дональда Трампа до влади у США. Лідери двох країн пообіцяли поглибити співпрацю, щоб подолати економічні наслідки торговельної війни. 

Зустріч відбулася у китайському місті Тяньцзінь на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Вона відбувається на тлі значних тарифів, які Вашингтон запровадив проти індійських товарів, у відповідь на закупівлю Нью-Делі російської нафти. США назвали такі дії покаранням за фінансування російської війни.

Теги: Китай Індія авіарейс авіаперевезення

