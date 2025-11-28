Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США

Іберія та Avianca заявили про намір відновити польоти до Венесуели

Португальська влада намагається через дипломатичні канали переконати Венесуелу змінити свою позицію

Венесуела скасувала дозволи на експлуатацію рейсів для шести великих міжнародних авіакомпаній: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines та Gol. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це рішення було ухвалене після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели, що пов'язано з посиленням військової активності в регіоні.

Це рішення значно обмежує авіасполучення Венесуели з такими країнами, як Колумбія, Бразилія та Іспанія, авіакомпанії яких були постраждалі від цього кроку. Венесуела вважає, що ці авіаперевізники підтримують дії «державного тероризму», пропаговані США, і заперечує втручання FAA в її повітряний простір.

Іберія та Avianca заявили про намір відновити польоти до Венесуели, якщо буде забезпечено належний рівень безпеки. Португальська влада назвала це рішення непропорційним і намагається через дипломатичні канали переконати Венесуелу змінити свою позицію.

Нагадаємо, три провідні міжнародні авіакомпанії – Gol (Бразилія), Avianca (Колумбія) та TAP Air Portugal скасували свої рейси з Каракаса. Це сталося після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців.