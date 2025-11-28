Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
Іберія та Avianca заявили про намір відновити польоти до Венесуели
фото: Reuters

Португальська влада намагається через дипломатичні канали переконати Венесуелу змінити свою позицію

Венесуела скасувала дозволи на експлуатацію рейсів для шести великих міжнародних авіакомпаній: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines та Gol. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це рішення було ухвалене після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели, що пов'язано з посиленням військової активності в регіоні.

Це рішення значно обмежує авіасполучення Венесуели з такими країнами, як Колумбія, Бразилія та Іспанія, авіакомпанії яких були постраждалі від цього кроку. Венесуела вважає, що ці авіаперевізники підтримують дії «державного тероризму», пропаговані США, і заперечує втручання FAA в її повітряний простір.

Іберія та Avianca заявили про намір відновити польоти до Венесуели, якщо буде забезпечено належний рівень безпеки. Португальська влада назвала це рішення непропорційним і намагається через дипломатичні канали переконати Венесуелу змінити свою позицію.

Нагадаємо, три провідні міжнародні авіакомпанії – Gol (Бразилія), Avianca (Колумбія) та TAP Air Portugal скасували свої рейси з Каракаса. Це сталося після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

Читайте також:

Теги: Венесуела авіарейс авіаперевезення США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
23 листопада, 05:23
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
22 листопада, 10:21
На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху
На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху
20 листопада, 01:57
Американський стратегічний бомбардувальник B-52 наблизився до російського кордону на 50 км
США провели навчальний політ бомбардувальника B-52 біля кордону з Росією
13 листопада, 18:11
B-52 помічено з крилатою ракетою-невидимкою нового покоління ВПС США
США засвітили прототип новітньої ядерної ракети
13 листопада, 10:11
Ракети активно вражають цілі глибоко в тилу Росії
Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю – Independent
9 листопада, 14:41
Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
5 листопада, 02:10
Держсекретар США Марко Рубіо переїхав на Форт Макнейр
Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
31 жовтня, 00:43
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
30 жовтня, 22:44

Соціум

Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок
Названо найзабрудненіше місто
Названо найзабрудненіше місто
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua