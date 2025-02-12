Ще одна авіакомпанія готова відновити авіасполучення з Україною, але є умова

Протягом перших шести місяців після завершення бойових дій компанія планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення війни з Росією. Про це повідомив генеральний директор компанії Йожеф Вараді в інтерв’ю Reuters.

Протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору Wizz Air планує відновити близько 30 маршрутів.

«У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент», – запевнив Вараді.

За його словами, після офіційного оголошення про припинення вогню компанія розглядатиме можливість оперативного відновлення рейсів.

Керівник Wizz Air також додав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Авіакомпанія вже готується до цього процесу.

Протягом перших шести місяців після завершення бойових дій Wizz Air планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові. Початковий план передбачає обслуговування 60 маршрутів з річною пропускною здатністю близько п'яти мільйонів пасажирів.

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Wizz Air займала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

До відома, старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві заявляв, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Натомість міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення.

Також Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.