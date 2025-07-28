Росія запустила пряме авіасполучення з КНДР

Рейси з Росії до КНДР виконуватиме авіакомпанія Nordwind раз на місяць

Вчора ввечері, 27 липня, Росія запустила перший прямий пасажирський авіарейс до Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Рейси до КНДР виконуватиме авіакомпанія Nordwind раз на місяць. Водночас північнокорейська компанія Air Koryo забезпечуватиме переліт пасажирів між Пхеньяном та Владивостоком.

Повідомляється, що серед пасажирів на перший прямий авіарейс з Москви до Пхеньяну було більше громадян КНДР.

«Дві країни поглиблюють співпрацю після підписання військового договору минулого року, щоб розширити своє стратегічне партнерство в умовах зростаючих міжнародних санкцій», – прокоментувало спільне авіасполучення РФ та КНДР видання Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст.

Крім того, Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. Йдеться про відправку близько 25 тисяч працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.

А вже у серпні КНДР може допомогти Росії піти у великий наступ.