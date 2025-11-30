Головна Світ Політика
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною
Венесуельська влада відповіла, що така позиція є порушенням суверенітету країни

Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У відповіді уряд Венесуели назвав коментарі Трампа «колоніалістичною загрозою» для суверенітету країни, що суперечить міжнародному праву.

Заява Трампа була опублікована на його платформі Truth Social 29 листопада, де він звернувся до авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми з закликом вважати повітряний простір Венесуели «повністю закритим». Президент США не уточнив подробиць цього рішення.

Венесуельська влада відповіла, що така позиція є порушенням суверенітету країни та не має юридичної сили в рамках міжнародних норм. 

Нагадаємо, три провідні міжнародні авіакомпанії – Gol (Бразилія), Avianca (Колумбія) та TAP Air Portugal скасували свої рейси з Каракаса. Це сталося після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

