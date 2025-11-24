Між Китаєм та Японією наростає скандал: уже постраждало авіасполучення

Слова прем'єра Такаїті про Тайвань призвели до скандалу та скорочення туризму

МЗС КНР радить громадянам не їхати до Японії на тлі дипломатичної кризи

На тлі різкого загострення політичних відносин між Пекіном і Токіо авіаперевізники призупинили обслуговування пасажирів на 12 авіамаршрутах, що з'єднують Китай і Японію. Це свідчить про швидке охолодження зв'язків між країнами. Про скорочення авіасполучення повідомило китайське видання ThePaper.cn з посиланням на туристичний сервіс DAST, пише «Главком».

Серед скасованих напрямків – польоти з Китаю до великих японських міст, включаючи Нагою, Фукуоку, Саппоро та Осаку. На багатьох маршрутах частка скасованих рейсів є критичною:

Тяньцзінь – Кансай (Осака): скасовано 65% запланованих перельотів,

Нанкін – Кансай: скасовано 59,4% рейсів,

Гуанчжоу – Кансай: скасовано 31,3% рейсів.

Різке скорочення є прямим наслідком політичної напруги, яка переросла у публічні дипломатичні інциденти та попередження про поїздки.

Конфлікт загострився після заяви прем'єра Японії Санае Такаїті у парламенті про те, що можлива військова криза навколо Тайваню становитиме «екзистенційну загрозу» для Японії. Вона натякнула на можливість використання Токіо «права на колективну самооборону».

Ці слова викликали різке невдоволення Пекіна, який висловив Токіо серйозне подання. Ситуація досягла піку, коли генеральний консул КНР в Осаці Сюе Цзянь на своїй сторінці у соцмережі погрожував «відрубати голову» японському прем'єру (хоча пізніше запис було видалено).

Після цього інциденту МЗС Китаю застерегло співвітчизників від поїздок до Японії. Тайвань, який Пекін вважає одним зі своїх регіонів, фактично керується власною адміністрацією з 1949 року. Заяви Японії про можливе військове втручання є вкрай чутливими для Пекіна, що й призвело до нинішньої дипломатичної та туристичної кризи.

До слова, Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню.