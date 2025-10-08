Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест

Представник Метінвесту пояснив, чому Україна має будувати економіку на індустріальному фундаменті

Роль промисловості у зміцненні економіки та відбудові країни стала ключовою темою Західноукраїнського бізнес-форуму в Івано-Франківську, який об’єднав представників бізнесу, влади та інвестиційних структур. Адже навіть зараз, в умовах війни та втрати підприємств, гірничо-металургійний комплекс разом із суміжними галузями створює близько 6% ВВП.

«До повномасштабної війни гірничо-металургійний комплекс разом із суміжними галузями створював близько 10% ВВП України. За останні два роки частка знизилася до 5,5–5,7% через втрату ключових виробничих потужностей на сході країни», – каже начальник управління координації зовнішніх проєктів офісу генерального директора Групи Метінвест Сергій Скорбун, який взяв участь у панелі «Сильна промисловість – драйвер економічного зростання».

Метінвест у війні втратив металургійні комбінати в Маріуполі та Авдіївський коксохім, і був змушений призупинити роботу Покровської вугільної групи. Усі ці підприємства були частиною єдиного виробничого ланцюга, що забезпечував роботу тисяч людей і мільярдні експортні надходження.

За словами Скорбуна, один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних секторах – транспорті, енергетиці, машинобудуванні, сервісах. У гірничодобувній галузі цей показник становить 1:4. Тому кожне робоче місце в індустрії – це мультиплікатор економічної стабільності. Але для розвитку промисловості потрібні ключові умови: стабільна тарифна й податкова політика, доступ до ринків та зрозумілі правила гри для інвесторів.

Скорбун звернув увагу, що тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні вже вищі, ніж у Польщі чи Словаччині. Причина – перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок промислових вантажів. За європейськими стандартами такі послуги мають фінансуватися державою через механізми Public Service Obligation (PSO) – коли держава замовляє суспільно важливу послугу і компенсує її вартість.

Інша важлива передумова – доступ до європейських ринків, що є основним експортним напрямком української металургії. Для цього необхідна підтримка держави у просуванні національних виробників і збереженні конкурентних позицій на європейському ринку.

Скорбун нагадав, що зараз українська промисловість стоїть на порозі декарбонізації – переходу до виробництва сталі з мінімальними викидами CO₂. Для цього потрібні мільярдні інвестиції та перехід на електросталеплавильні технології.

«Ми маємо величезні запаси залізорудної сировини, яких практично немає в Європі. Це створює можливість стратегічної синергії – українська сировина і європейські інвестиції у «зелену» металургію», – підкреслив Скорбун.

Він додав, що стабільна промислова політика, залучення міжнародного фінансування та державні гарантії безпеки дадуть змогу подвоїти виробництво і зробити промисловість основою повоєнного економічного відновлення.

Нагадаємо, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Теги: інвестиції бізнес промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна запозичить у Данії досвід «зеленого» оновлення агросектору
Україна та Данія підписали меморандум про «зелене» оновлення агросектору
26 вересня, 10:25
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Для стабільної роботи «Укрзалізниця» потребує системної бюджетної підтримки – ЗМІ 
23 вересня, 15:37
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватися з держбюджету – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
22 вересня, 15:05
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»
Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»
17 вересня, 12:28
Найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці
В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії
17 вересня, 10:05
«Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку
«Нам потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки». CEO «Метінвесту» назвав головні умови для інвестицій в Україні
15 вересня, 15:35
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
11 вересня, 17:09
Виплата боргів зеленим інвесторам стимулюватиме відновлення енергетики – учасник ринку
Виплата боргів зеленим інвесторам стимулюватиме відновлення енергетики – учасник ринку
10 вересня, 19:23
Іноземні компанії масово приходять в Україну, щоб надавати свої технології ЗСУ та отримати можливість випробувати їх в умовах реальних бойових дій
Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
9 вересня, 04:37

Бізнес

Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
«Фокстрот» отримав нового гендиректора
«Фокстрот» отримав нового гендиректора
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua