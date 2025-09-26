Україна та Данія підписали меморандум про «зелене» оновлення агросектору

Партнерство передбачає спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів і скороченні викидів, а також підтримку фермерів через сучасні технології

Україна та Данія запускають спільні ініціативи для сталого розвитку агросектору та впровадження «зелених» практик, що поєднують економічні та екологічні цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міністерства.

Меморандум про партнерство у сфері сталого землекористування та «зеленого» оновлення агросектору було підписано на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом.

«Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти «зеленого» відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки – коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система», – зазначив Олексій Соболев.

Документ передбачає:

впровадження багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі;

спільні проєкти для відновлення сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури;

розвиток фінансових та податкових стимулів для «зелених» ініціатив у сільському господарстві;

природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;

підтримку фермерів через інновації, дослідження та сучасні технології.

Угода діятиме три роки з можливістю автоматичного продовження та має на меті збільшення експорту української агропродукції до країн ЄС.

Нагадаємо, що Данія першою у світі запроваджує податок на викиди від тваринництва. Податок стягуватиметься з фермерів за кожну тонну еквівалента вуглекислого газу, що викидається під час вирощування корів та свиней. За словами міністра екології Єппе Брюуса, головна мета податку – не збір коштів, а стимулювання фермерів до скорочення викидів.