Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу

Yasno запустив програму підтримки ветеранського бізнесу

Компанія Yasno, що входить в групу ДТЕК, запустила грантову програму підтримки для ветеранського бізнесу. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

«Ми хочемо подарувати світло ветеранському бізнесу. Тож на першому етапі надамо 20 грантів у форматі безповоротної фінансової допомоги на оплату рахунків за електроенергію. Це можливість для кожного бізнесу-переможця зекономити близько 300 тис. грн та сфокусуватись на питаннях розвитку бізнесу і трошки забути про рахунки за світло. Без складних процедур. Просто треба бути нашим клієнтом, підтвердити свій статус ветерана, відповідати критерію представника малого та середнього бізнесу (МСБ) і подати заявку, на яку треба витратити максимум 5 хв. Ви підтримуєте країну, а ми хочемо підтримати вас», – сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Зазначається, що прийом заявок на отримання гранту розпочався 9 вересня і триватиме до 19 жовтня. Це перша програма, котра дозволить отримати фінансову допомогу на оплату рахунків за спожиту електроенергію.

В Yasno наголосили, що учасниками програми можуть стати представники малого та середнього бізнесу-клієнти ТОВ «Ясно+», власниками котрих є ветерани, або їх частка у бізнесі складає не менше 50% та бізнеси, середньомісячне споживання яких за останні 6 місяців не перевищувало 15 тис. кВт∙год.

«Бізнес – це двигун економіки. А ветеранський бізнес – це ще й додаткова можливість учасникам бойових дій відновити себе через роботу та трансформувати власний бізнес, змінити його, покращити», – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.11

