Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії
Найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Харківщина опинилася серед лідерів за приростом бізнесів

Цьогоріч в Україні зафіксовано 8 345 випадків релокації бізнесу між регіонами. Це майже стільки ж, як і торік, але на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом протягом року 7 988 компаній здійснили переїзди, при цьому деякі – навіть кілька разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найчастіше релокуються підприємства торгівлі – це близько третини всіх випадків. Далі йдуть компанії у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії фото 1

Примітно, що цьогоріч Харківщина опинилася серед лідерів за приростом бізнесів: сюди переїхало більше компаній, ніж виїхало (+374). Подібна динаміка спостерігається у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Натомість у столиці ситуація протилежна: з Києва виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Від’ємний баланс також зафіксовано в Дніпропетровській (-102), Донецькій (-97), Волинській (-83) та Полтавській (-62) областях.

В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії фото 2

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці – 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес – 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Як повідомлялося, станом на 1 вересня 2025 року під санкціями РНБО перебувають 2 242 українські компанії, які офіційно не перебувають у процесі припинення діяльності – як безпосередньо, так і через пов’язаних осіб. Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. З них 328 отримали позитивну виручку, що становить 240 млрд грн

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів
У Києві викрито групу ділків, які заробляли на іспитах в автошколі (фото)
15 вересня, 16:17
«Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку
«Нам потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки». CEO «Метінвесту» назвав головні умови для інвестицій в Україні
15 вересня, 15:35
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
11 вересня, 17:09
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
3 вересня, 11:15
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
Відтепер кожен, хто впливає на державні рішення, повинен офіційно зареєструватися та звітувати про свою діяльність
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі Війна і бізнес
2 вересня, 11:30
Антикорупційні органи закликали нардепів утриматися від голосування за законопроєкт
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
1 вересня, 18:22
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
28 серпня, 11:35
«Власна справа» – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
26 серпня, 20:50

Бізнес

В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії
В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії
«Укрпошта» на межі дефолту? Смілянський відреагував на проєкт держбюджету-2026
«Укрпошта» на межі дефолту? Смілянський відреагував на проєкт держбюджету-2026
Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні
Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні
Попри санкції РНБО сотні компаній в Україні отримали мільярдну виручку
Попри санкції РНБО сотні компаній в Україні отримали мільярдну виручку
Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах
Гендиректор ДТЕК Тімченко перевірив підготовку шахт до зими у прифронтових регіонах
Україна обмежить імпорт дизпалива від одного з найбільших покупців російської нафти – ЗМІ
Україна обмежить імпорт дизпалива від одного з найбільших покупців російської нафти – ЗМІ

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua