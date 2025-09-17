В Україні зафіксовано понад 8 тис. релокацій бізнесу: куди переїжджають компанії

Харківщина опинилася серед лідерів за приростом бізнесів

Цьогоріч в Україні зафіксовано 8 345 випадків релокації бізнесу між регіонами. Це майже стільки ж, як і торік, але на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом протягом року 7 988 компаній здійснили переїзди, при цьому деякі – навіть кілька разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найчастіше релокуються підприємства торгівлі – це близько третини всіх випадків. Далі йдуть компанії у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Примітно, що цьогоріч Харківщина опинилася серед лідерів за приростом бізнесів: сюди переїхало більше компаній, ніж виїхало (+374). Подібна динаміка спостерігається у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Натомість у столиці ситуація протилежна: з Києва виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Від’ємний баланс також зафіксовано в Дніпропетровській (-102), Донецькій (-97), Волинській (-83) та Полтавській (-62) областях.

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці – 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес – 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Як повідомлялося, станом на 1 вересня 2025 року під санкціями РНБО перебувають 2 242 українські компанії, які офіційно не перебувають у процесі припинення діяльності – як безпосередньо, так і через пов’язаних осіб. Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. З них 328 отримали позитивну виручку, що становить 240 млрд грн.