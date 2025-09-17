Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»

Головна Гроші Бізнес
Підвішення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до падіння ВВП майже на 96 млрд грн – президент «Укрметалургпрому»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Низькі ціни на залізничні квитки – це правильно, але різницю у вартості повинна фінансувати держава – експерт

Підвищення тарифів призведе до падіння вантажної бази й втрат ВВП, тому фінансування пільгових перевезень слід забезпечити за рахунок держбюджету та міжнародних партнерів. Про це заявив президент об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи намір УЗ підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37% у наступному році. 

«Підвищення тарифів «Укрзалізниці» є хибним кроком, адже нині українські тарифи вже перевищують рівень Польщі та Словаччини. Наші підприємства, які працюють у цих країнах, підтверджують: їм дешевше перевозити продукцію в Польщі й Словаччині, ніж в Україні. Це ненормальна ситуація», – наголосив Каленков.

За його словами, першочерговим завданням має стати виконання державою своїх зобов’язань і компенсація збитків від пасажирських перевезень. «Якщо «Укрзалізниця» витрачає понад 30 млрд грн на пасажирські перевезення, а отримує лише 7 млрд, то різницю у 23–24 млрд повинна закривати держава. Якщо хочете тримати низькі ціни на квитки – це правильне рішення, але тоді треба передбачити фінансування», – підкреслив він.

Каленков вважає, що до фінансування варто залучити міжнародних партнерів: «соціальний бюджет України значною мірою фінансується за рахунок допомоги ЄС. Наші партнери готові цільово підтримати видатки на пасажирські перевезення. Треба просто винести це питання на рівень Єврокомісії», – зазначив він.

Водночас експерт наголосив, що «Укрзалізниці» варто працювати над підвищенням ефективності, адже у компанії є значний потенціал для оптимізації витрат. Втім, починати треба все ж з держави, а не з чергового підвищення тарифів, переконаний він.

«Згідно з дослідженням ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на 37% призведе до скорочення вантажної бази на 27 млн тонн, що становить мінус 15%. Це обернеться падінням ВВП майже на 96 млрд грн та втратами держбюджету у 36 млрд грн щороку. Тому прошу залишити розмови про індексацію. Спочатку треба реально порахувати собівартість, встановити економічно обґрунтований тариф і забезпечити підтримку пасажирських перевезень за рахунок бюджету. Лише після цього можна говорити про будь-які зміни у тарифній політиці», – підсумував Каленков.

Нагадаємо, раніше представники української промисловості закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ «Укрзалізниця» від пасажирських перевезень. У зверненні наголошується: нинішня модель, коли компанія змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, є небезпечною як для самої УЗ, так і для економіки України загалом.

Раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити в держбюджеті компенсації для Укрзалізниці, а також скасувати земельний податок для компанії – його відмінили у всіх розвинутих країнах світу.

Бізнес

