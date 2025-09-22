Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватися з держбюджету – гендиректор Федерації роботодавців транспорту

Фінансування пасажирських перевезень з держбюджету дозволить зберегти якість послуг залізниці, і посилити українську економіку – Гусак

«Укрзалізниця» виконує критично важливу роль у воєнних умовах, і її пасажирські перевезення мають стабільно фінансуватися державою. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак, коментуючи можливі шляхи вирішення збитковості пасажирських перевезень.

За його словами, будь-яке підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах створює ризик зупинки українських підприємств, які й без того потерпають від війни та несприятливої кон’юнктури на експортних ринках.

«У 2022 році індексація тарифів на 70% уже призвела до закриття або призупинення роботи низки виробництв. Ми не маємо права повторювати цю помилку», – наголосив депутат.

Гусак нагадав, що цьогоріч парламент ухвалив зміни до бюджету, які дозволять додатково профінансувати «УЗ» на 8 млрд грн.

«Цю ініціативу слід продовжувати, адже зараз є всі можливості для системної підтримки. Це win-win рішення: «УЗ» отримує кошти для стабільної роботи, підприємства – можливість вижити, а держава – більше податків для фінансування армії», – пояснив він.

Депутат також підкреслив, що міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, може й повинна частково спрямовуватися на підтримку «Укрзалізниці» через резервний фонд. Це дозволить уникнути перекладання збитків пасажирських перевезень на вантажні тарифи, які є критичними для промисловості.

Окремо Гусак звернув увагу на необхідність реформування самої «Укрзалізниці».

«Слід виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, а також розділити інфраструктуру та тяговий бізнес. Тільки після цього можна буде говорити про індексацію тарифів і ринкові механізми. Але в найближчий час головний пріоритет – це державна підтримка пасажирських перевезень», – підсумував він.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у Держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ «Укрзалізниця» від пасажирських перевезень. У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

Як стало відомо, що у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.