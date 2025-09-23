Для стабільної роботи «Укрзалізниця» потребує системної бюджетної підтримки – ЗМІ 

«Укрзалізниця» потребує системної бюджетної підтримки з горизонтом планування у три роки – ЗМІ

Державна компанія «Укрзалізниця» входить у 2026 рік із прогнозом понад 28 млрд грн збитків, основна частина яких пов’язана з пасажирським сегментом. Покривати ці витрати необхідно через державний бюджет – адже вже зараз спостерігається дефіцит пасажирських квитків. Про це пише Центр транспортних стратегій.

Під час експертної дискусії, яку організував Центр, гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що поточна модель крос-субсидування заводить «Укрзалізницю» у замкнене коло.

«Без можливості інвестувати компанія недофінансовуватиме капітальні вкладення, а ефективність падатиме», – зазначив він. Як один із варіантів ФРУ пропонує укласти меморандум між урядом і «УЗ» на три роки: це гарантуватиме стабільну фінансову підтримку.

Доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський у свою чергу звернув увагу на дефіцит квитків за низьких цін у пасажирському сегменті. Він вважає необхідним впровадити динамічне ціноутворення та провести анбандлінг компанії за європейською моделлю. Це, на його думку, допоможе покращити фінансовий стан компанії у середньостроковій перспективі.

Народний депутат Муса Магомедов наголосив, що більшість парламентарів підтримують бюджетне фінансування пасажирських перевезень. За його словами, ці перевезення були збитковими ще до війни, а після зупинки авіації навантаження на залізницю лише зросло.

«Короткострокове планування ситуацію не стабілізує – потрібен трирічний горизонт», – підкреслив він.

Натомість гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо говорив про негативний ефект, який спричинить намір «УЗ» в черговий раз покрити збитки від пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Він попередив, що ініційована «УЗ» індексація тарифів на 37% може вбити видобувну галузь, оскільки виробники не зможуть перекласти зростання логістичних витрат на кінцеву продукцію.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.