Оператор газотранспортної системи може збанкрутувати. Колишній директор б’є на сполох
Облгази, з якими держава розриває контракти, заборгували майже 17 млрд грн. Хто тепер поверне ці гроші?
Екс-очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон застеріг державу від перекладання на це підприємство боргу в 17 млрд грн, який облгази завинили йому за послуги балансування. ТОВ «Газорозподільні мережі України» вже провели ліквідацію «Кіровоградгазу», залишивши борги у розмірі 300 млн грн без правонаступника. На думку, Сергія Макогона це може стати причиною банкрутства Оператора ГТС.
Напередодні директор Газмереж Денис Миргородський заявив, що мета Кабміну – створити під контролем «Нафтогазу» єдиного державного оператора газорозподільних мереж (ТОВ «Газорозподільні мережі України»), забравши у облгазів їхні мережі. Але при цьому брати у спадок борги облгазів Миргородський відмовляється – 17 млрд грн боргу він пропонує перекласти на ОГТСУ.
«Закликаю системно ️вирішувати проблему збитковості облгазів (приватних або державних) та створення стійкого ринку газу, а не просто накопичувати борги і потім просто передавати мережі на нову структуру. Така оборудка призведе до втрат іншої державної компанії «Оператор ГТС» в обсязі 17 млрд грн, які компанія мала б витратити на ремонти та модернізацію ГТС, на сплату податків та дивідендів до державного бюджету. Не думаю, що держава виграє, якщо ОГТСУ збанкрутує», – написав Макогон у Facebook.
Як приклад Сергій Макогон навів державний «Кіровоградгаз» (керується «Нафтогазом» з 2017 року). На початок 2023 року «Кіровоградгаз» заборгував ОГТСУ за відібраний у нього газ майже 300 млн грн. Зараз це борг без джерела покриття, адже «Кіровоградгаз» ліквідовано.
Сергій Макогон побоюється, що створення компаній на кшталт ТОВ «Газорозподільні мережі України» стане серійним: «Які є гарантії того, що через 2-3 роки на ТОВ «Газмережі» не будуть створені нові багатомільйонні борги і Нафтогаз не створить нову ТОВ «Газмережі-1», а стару ТОВку знову просто збанкротує?». Тому він закликав до системного вирішення проблеми покриття собівартості послуги з розподілу газу.
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