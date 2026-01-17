Ціни на пальне в Україні можуть зрости: що відбувається на ринку

В Україні фіксують зростання попиту на пальне, однак дефіциту на ринку не очікується

Можливе подорожчання пов’язане не з попитом, а з зовнішніми чинниками

В Україні фіксують зростання попиту на пальне, однак дефіциту на ринку не очікується. Запасів і поточних постачань достатньо, попри підвищену активність споживачів у низці регіонів. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, передає «Главком».

За словами Куюна, найбільше зростання попиту фіксується у столичному регіоні. Реалізація пального в мережах АЗС там зросла на 25-40%. Водночас ситуація з наявністю ресурсу залишається стабільною.

Лише у грудні в Україну імпортували понад 800 тис. тонн дизельного пального, що є рекордом за всю 30-річну історію спостережень і суттєво більше за середньомісячне споживання.

«Пального більш ніж достатньо. Поточні постачання тривають стабільно, тому ризиків дефіциту немає», – наголосив Куюн.

Експерт зазначає, що єдине питання, яке може виникати в умовах морозів, морозостійкість окремих партій дизелю. Це типова ситуація на початку холодів, після чого оператори адаптують продукт, зокрема шляхом використання спеціальних присадок. Екстремальних температур не прогнозується, а стандартне зимове дизельне пальне має витримувати погодні умови.

Що стосується цін, можливе подорожчання пов’язане не з попитом, а з зовнішніми чинниками. За перші два тижні січня світові ціни на нафту зросли на 10%, а дизель на зовнішніх ринках подорожчав приблизно на 2,5 грн за літр. Додатковий тиск створює зростання курсу долара, що безпосередньо впливає на вартість імпортних нафтопродуктів.

Сукупно ці фактори вже підвищили закупівельну ціну пального більш ніж на 3 грн за літр. Частину цього зростання ринок компенсував за рахунок маржі, однак подальше стримування малоймовірне.

«Якщо нічого не зміниться, за кілька тижнів можемо побачити зростання цін приблизно на 2 гривні за літр», – підсумував експерт.

Нагадаємо, ситуація з пальним і газом в Україні перебуває під повним контролем уряду.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, держава має запасів пального більш як на 20 днів. Він додав, що імпорт нафтопродуктів продовжується у штатному режимі.