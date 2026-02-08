Головна Гроші Економіка
Регуляторні помилки минулих років посилили боргову кризу на балансуючому ринку – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Регуляторні помилки минулих років посилили боргову кризу на балансуючому ринку – експерт
Наразі НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення цього тарифу у 2026 році на 7,2%
фото: depositphotos.com

Борги на балансуючому ринку зросли більш ніж на 20% за рік через неплатежі споживачів

Боргова проблема на балансуючому ринку електроенергії залишається системною і значною мірою пов’язана з тарифною політикою. Про це заявив виконавчий директор ТОВ НВП «Енерго-плюс» Вадим Литвиненко.

За його словами, ключовим вузлом проблеми є тариф на передачу електроенергії, який напряму впливає на платоспроможність ринку та накопичення боргів.

Він зазначив, що регулятор уже зробив певний крок, однак його ефективність залишається під питанням.

«Наразі НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення цього тарифу у 2026 році на 7,2%. Але чи буде цього достатньо для відновлення платіжної дисципліни у «зеленій» енергетиці – покаже лише час», – зазначив він.

Окрім тарифної складової, на формування боргів на балансуючому ринку, за словами експерта, впливають і інші чинники.

«Також сюди треба додати неплатежі кінцевих споживачів та продаж частини «зеленої» електроенергії на балансуючому ринку зі знижками. Таким чином і формується постійний «касовий розрив», який тисне на енергетичний ринок», – пояснив Литвиненко.

Окрему увагу він звернув на наслідки регуляторних рішень минулих років, які безпосередньо вплинули на обсяги заборгованості.

«Залишаються ще й наслідки невдалих регуляторних рішень. Так, формула небалансів, затверджена у 2021 році, штучно занижувала виплати за електроенергію за «зеленими» тарифами», – зазначив він.

За його словами, ця проблема була підтверджена і в судовому порядку.

«Наприкінці 2024 року, після довгого розгляду, ця формула була визнана несправедливою у судовому порядку», – підкреслив Литвиненко.

У результаті на порядку денному з’явилися додаткові фінансові зобов’язання, які також тиснуть на ринок.

«Таким чином на порядку денному з'явилося питання проведення перерахунку за «зелену» енергію за 2021–2022 роки. Це справедливо, але збільшує суму до виплат», – резюмував він.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко стверджував, що борги на балансуючому ринку зросли більш ніж на 20% за рік через неплатежі споживачів.

Теги: НКРЕКП енергетика електроенергія тарифи

