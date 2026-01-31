Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми

Україна має стійку енергосистему, тож тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний

Плачков: ««Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну»

Попри постійні удари по енергетичній інфраструктурі, Україні навряд чи загрожує миттєвий тотальний блекаут. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков.

За його словами, для стабільної роботи енергосистеми необхідна наявність джерел генерації та достатньої кількості зв’язуючої інфраструктури, зокрема підстанцій і трансформаторів.

«Щоб не розвалилася енергосистема, потрібне джерело генерації електроенергії та необхідна кількість зв'язуючої інфраструктури. Наприклад, на опорній підстанції було чотири трансформатори – три пошкодили, залишився один, по якому і передається електроенергія. Якщо і його зруйнують, то все там буде відрізано», – пояснив Плачков.

Він зазначив, що у разі пошкодження критичної кількості підстанцій енергосистема може перейти в так званий «острівний» режим. Спочатку це може бути близько 20 окремих енергетичних «островів», які з часом зменшуватимуться.

«Якщо будуть ще пошкодження, зникнуть ще кілька «островів». І в результаті залишаться тільки райони навколо атомних станцій та ті, куди дістає імпорт», – сказав ексміністр.

За словами Плачкова, все залежить від інтенсивності ударів і цілей атак. У разі руйнування підстанцій, які забезпечують імпорт електроенергії або розташовані поблизу атомних електростанцій, навіть ці «острівки» можуть зникнути.

«Однак у нас настільки стійка енергосистема, що тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний. Я його собі не уявляю», – підкреслив ексміністр.

Він висловив сподівання, що посилення протиповітряної оборони не допустить масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури, які могли б призвести до повного знеструмлення країни.

«Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну», – підсумував Іван Плачков.

Раніше колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.