Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Україна має стійку енергосистему, тож тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний
фото з відкритих джерел

Плачков: ««Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну»

Попри постійні удари по енергетичній інфраструктурі, Україні навряд чи загрожує миттєвий тотальний блекаут. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков.

За його словами, для стабільної роботи енергосистеми необхідна наявність джерел генерації та достатньої кількості зв’язуючої інфраструктури, зокрема підстанцій і трансформаторів.

«Щоб не розвалилася енергосистема, потрібне джерело генерації електроенергії та необхідна кількість зв'язуючої інфраструктури. Наприклад, на опорній підстанції було чотири трансформатори – три пошкодили, залишився один, по якому і передається електроенергія. Якщо і його зруйнують, то все там буде відрізано», – пояснив Плачков.

Він зазначив, що у разі пошкодження критичної кількості підстанцій енергосистема може перейти в так званий «острівний» режим. Спочатку це може бути близько 20 окремих енергетичних «островів», які з часом зменшуватимуться.

«Якщо будуть ще пошкодження, зникнуть ще кілька «островів». І в результаті залишаться тільки райони навколо атомних станцій та ті, куди дістає імпорт», – сказав ексміністр.

За словами Плачкова, все залежить від інтенсивності ударів і цілей атак. У разі руйнування підстанцій, які забезпечують імпорт електроенергії або розташовані поблизу атомних електростанцій, навіть ці «острівки» можуть зникнути.

«Однак у нас настільки стійка енергосистема, що тотальний блекаут хоч і теоретично можливий, але маловірогідний. Я його собі не уявляю», – підкреслив ексміністр.

Він висловив сподівання, що посилення протиповітряної оборони не допустить масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури, які могли б призвести до повного знеструмлення країни.

«Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну», – підсумував Іван Плачков.

Раніше колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Іван Плачков блекаут Україна фінансування електроенергія імпорт міністр енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
3 сiчня, 13:06
Попри закріплену на державному рівні дату святкування Різдва 25 грудня, структура митрополита Онуфрія продовжує дотримуватися «старого стилю»
Онуфрій святкує Різдво разом з Москвою. Митрополит закликав молитися за... «серця воюючих»
7 сiчня, 10:04
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
15 сiчня, 19:22
Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
17 сiчня, 15:46
Тімченко закликає інші країни розглядати Україну як приклад того, наскільки критично важливо захищати енергетичну інфраструктуру
Гендиректор ДТЕК у Давосі закликав міжнародних партнерів підтримати відновлення енергосистеми України
23 сiчня, 16:35
Ремонтна бригада розчищає новий трансформатор від снігу і льоду перед тим, як встановити його на підстанцію
«Людей без світла ми не залишимо». Журналісти показали один день роботи енергетиків ДТЕК
Вчора, 17:02

Події в Україні

Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 31 січня 2026. Зведення Генштабу
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Чи можливий тотальний блекаут в Україні? Ексміністр розказав про межі витривалості нашої енергосистеми
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua