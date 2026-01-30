Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Україна почала завозити картоплю з Польщі та Єгипту
фото з відкритих джерел

Через посуху та спеку країна не змогла забезпечити себе власним урожаєм

У 2025 році Україна імпортувала 123,6 тисячі тонн картоплі, що більш ніж удвічі перевищує показники попереднього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс».

Чому закупівлі зросли?

У грошовому виразі імпорт зріс у 2,5 раза – до $66,3 млн. Найбільше картоплі Україна закупила в Польщі (37,1%), Єгипті (13,6%) та Нідерландах (11,6%).

Водночас експорт української картоплі залишився мінімальним. За рік з України вивезли лише 3,4 тисячі тонн, що хоч і більше, ніж роком раніше, але не змінює загальної картини. У грошовому вимірі експорт склав 812 тис. доларів. Основними покупцями були Молдова, Азербайджан і Сінгапур.

Причини та прогнози

Причиною різкого зростання імпорту став неврожай у 2024 році. В Україні фіксували посуху, надвисокі температури та дефіцит насіннєвого матеріалу. Через це внутрішній ринок не був забезпечений власною продукцією.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига пояснив, що нестандартні погодні умови фактично змусили державу імпортувати картоплю для забезпечення продовольчих потреб. Також він зазначив, що європейські постачальники активно працювали з Україною через привабливі ціни.

За його словами, картопля з Єгипту не домінує на ринку, а займає традиційну міжсезонну нішу. Крім того, Україна стабільно імпортує з ЄС насіннєву картоплю від великих селекційних компаній.

Фурдига також звернув увагу на зміну структури вирощування культури в країні. Після початку повномасштабної війни скоротилося виробництво картоплі в домогосподарствах. Натомість збільшилися площі у фермерських господарствах та агрохолдингах. Цю тенденцію він пов’язує з виїздом населення за кордон і мобілізацією.

Нагадаємо, «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.

Польща встановила рекорд експорту картоплі у 2025 році, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн продукції. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки.

Зазначимо, українська картопля обмежена збутом на внутрішньому ринку країни. Тобто експорт у ЄС поки що неможливий за певних причин. Це своєю чергою стримує розвиток промислового картоплярства в Україні.

Читайте також:

Теги: картофель імпорт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Надія європейців «пересидіти» Трампа, тобто, протриматися ще рік-півтора – це дуже хиткий план
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
19 сiчня, 19:09
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
Вчора, 08:45
Харків під обстрілом: ворог завдав п’ять ракетних ударів по енергетиці
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
5 сiчня, 14:25
Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
5 сiчня, 14:26
Ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
17 сiчня, 15:13
Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла здобути за 11 років війни
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
4 сiчня, 15:40
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
13 сiчня, 08:16
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні відреагував на критику Зеленського в Давосі
Глава МЗС Італії розкритикував Зеленського за заяви на адресу Європи
23 сiчня, 15:55

Економіка

ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
Онлайн-казино приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки. Є перша жертва
Онлайн-казино приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки. Є перша жертва
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua