Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники

Через посуху та спеку країна не змогла забезпечити себе власним урожаєм

У 2025 році Україна імпортувала 123,6 тисячі тонн картоплі, що більш ніж удвічі перевищує показники попереднього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс».

Чому закупівлі зросли?

У грошовому виразі імпорт зріс у 2,5 раза – до $66,3 млн. Найбільше картоплі Україна закупила в Польщі (37,1%), Єгипті (13,6%) та Нідерландах (11,6%).

Водночас експорт української картоплі залишився мінімальним. За рік з України вивезли лише 3,4 тисячі тонн, що хоч і більше, ніж роком раніше, але не змінює загальної картини. У грошовому вимірі експорт склав 812 тис. доларів. Основними покупцями були Молдова, Азербайджан і Сінгапур.

Причини та прогнози

Причиною різкого зростання імпорту став неврожай у 2024 році. В Україні фіксували посуху, надвисокі температури та дефіцит насіннєвого матеріалу. Через це внутрішній ринок не був забезпечений власною продукцією.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига пояснив, що нестандартні погодні умови фактично змусили державу імпортувати картоплю для забезпечення продовольчих потреб. Також він зазначив, що європейські постачальники активно працювали з Україною через привабливі ціни.

За його словами, картопля з Єгипту не домінує на ринку, а займає традиційну міжсезонну нішу. Крім того, Україна стабільно імпортує з ЄС насіннєву картоплю від великих селекційних компаній.

Фурдига також звернув увагу на зміну структури вирощування культури в країні. Після початку повномасштабної війни скоротилося виробництво картоплі в домогосподарствах. Натомість збільшилися площі у фермерських господарствах та агрохолдингах. Цю тенденцію він пов’язує з виїздом населення за кордон і мобілізацією.

Нагадаємо, «Главком» провів власну перевірку столичних супермаркетів, щоб з’ясувати, скільки тепер коштує кілограм картоплі для киян.

Польща встановила рекорд експорту картоплі у 2025 році, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн продукції. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки.

Зазначимо, українська картопля обмежена збутом на внутрішньому ринку країни. Тобто експорт у ЄС поки що неможливий за певних причин. Це своєю чергою стримує розвиток промислового картоплярства в Україні.