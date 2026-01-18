Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецькі військові достроково й без пояснень залишили Гренландію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Німецькі військові достроково й без пояснень залишили Гренландію
Німецькі військові
фото: bild.de

Запланована в межах НАТО місія Німеччини в Гренландії була достроково припинена

Група військовослужбовців Бундесверу достроково припинила перебування в Гренландії та покинула острів без публічних коментарів з боку німецької влади. Як інформує «Главком», про це пише видання Bild.

Як повідомляється, 15 представників німецького військового контингенту разом із командуванням вилетіли з адміністративного центру Гренландії – міста Нуук – рейсом авіакомпанії Icelandair. Журналісти зафіксували момент посадки військових на літак. Операція завершилася значно раніше запланованого терміну, при цьому жодних офіційних заяв або пояснень причин такого рішення наразі не оприлюднено.

За інформацією Bild, директива про термінове припинення місії та евакуацію надійшла безпосередньо з Німеччини у ранкові години. У результаті всі раніше заплановані зустрічі, переговори та заходи були негайно скасовані. Ще напередодні керівник делегації Штефан Паулі заявляв, що підрозділ очікує на остаточні інструкції з Берліна щодо подальших етапів перебування на острові.

Обставини поспішного від’їзду залишаються незрозумілими. За даними видання, серед можливих причин розглядається зростання міжнародної напруженості навколо Гренландії, а також потенційні економічні та політичні ризики, пов’язані з заявами президента США Дональда Трампа. Водночас офіційного підтвердження цих версій немає.

Німецький військовий контингент прибув до Гренландії лише кілька днів тому. Візит відбувався в межах стратегічної співпраці країн НАТО та був погоджений із владою Данії.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Читайте також:

Теги: тарифи Дональд Трамп імпорт військові Гренландія Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Копенгагені понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля Ратуші та вирушили маршем до посольства США
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
Вчора, 23:24
Правоохоронці висунули підозрюваному декілька звинувачень
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину
8 сiчня, 17:47
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54
Центр AdlerA e.V., який став «Пунктом незламності» для місцевих жителів, підтримує адаптацію мігрантів з України
У Берліні українські біженці облаштували «Пункт незламності» на тлі блекауту (фото)
6 сiчня, 17:50
Колишнього нардепа підозрюють у фінансових махінаціях
Колишнього нардепа України затримано в Німеччині
5 сiчня, 13:59
Злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні
Гучне пограбування у Німеччині: злочинці винесли з банку мільйони євро та коштовності
30 грудня, 2025, 23:05
The Times розкрила деталі секретного плану Трампа щодо України
Газета Times пояснила нову роль Трампа після зустрічі із Зеленським
29 грудня, 2025, 08:25
Пекарня Trump у Фрайнсхаймі припиняє роботу
У Німеччині закривається пекарня родичів Дональда Трампа
24 грудня, 2025, 19:22
Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу зустрічається зі своїм лівійським колегою Мохаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом в Анкарі, Туреччина, 23 грудня 2025 року
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
23 грудня, 2025, 22:57

Соціум

В Індонезії зник літак з чиновниками на борту: триває масштабна пошукова операція
В Індонезії зник літак з чиновниками на борту: триває масштабна пошукова операція
Штучний інтелект навчився «читати сон» і прогнозувати понад 100 хвороб – дослідження
Штучний інтелект навчився «читати сон» і прогнозувати понад 100 хвороб – дослідження
Одну з найпопулярніших країн Європи у 2026 році чекає туристичний бум
Одну з найпопулярніших країн Європи у 2026 році чекає туристичний бум
Нью-Йорк: невідомі пограбували магазин з рідкісними картками Pokеmon
Нью-Йорк: невідомі пограбували магазин з рідкісними картками Pokеmon
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь
Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua