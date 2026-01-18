Німецькі військові достроково й без пояснень залишили Гренландію

Запланована в межах НАТО місія Німеччини в Гренландії була достроково припинена

Група військовослужбовців Бундесверу достроково припинила перебування в Гренландії та покинула острів без публічних коментарів з боку німецької влади. Як інформує «Главком», про це пише видання Bild.

Як повідомляється, 15 представників німецького військового контингенту разом із командуванням вилетіли з адміністративного центру Гренландії – міста Нуук – рейсом авіакомпанії Icelandair. Журналісти зафіксували момент посадки військових на літак. Операція завершилася значно раніше запланованого терміну, при цьому жодних офіційних заяв або пояснень причин такого рішення наразі не оприлюднено.

За інформацією Bild, директива про термінове припинення місії та евакуацію надійшла безпосередньо з Німеччини у ранкові години. У результаті всі раніше заплановані зустрічі, переговори та заходи були негайно скасовані. Ще напередодні керівник делегації Штефан Паулі заявляв, що підрозділ очікує на остаточні інструкції з Берліна щодо подальших етапів перебування на острові.

Обставини поспішного від’їзду залишаються незрозумілими. За даними видання, серед можливих причин розглядається зростання міжнародної напруженості навколо Гренландії, а також потенційні економічні та політичні ризики, пов’язані з заявами президента США Дональда Трампа. Водночас офіційного підтвердження цих версій немає.

Німецький військовий контингент прибув до Гренландії лише кілька днів тому. Візит відбувався в межах стратегічної співпраці країн НАТО та був погоджений із владою Данії.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.