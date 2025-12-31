Підвищення тарифів на розподіл і транспортування газу у 2026 році спричинить новий виток інфляції – економіст

«Тарифи зростуть у більшості областей»

Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення тарифів на газорозподіл і транспортування газу у 2026 році може стати поштовхом для зростання споживчих цін. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи проект.

За його словами, тарифи зростуть у більшості областей, причому рівень підвищення суттєво відрізняється залежно від протяжності мереж, їхнього технічного стану та ступеня пошкоджень внаслідок бойових дій. «У кожному регіоні ситуація своя: десь мережі зношені, десь – частково зруйновані через російські обстріли. Усі ці витрати зрештою лягають у тариф», – пояснив він.

Водночас він зазначив, що хоча підвищення і не торкнеться населення, адже наразі діє мораторій на зміну тарифів для побутових споживачів, зростання тарифів для промислових і комерційних підприємств неминуче відобразиться на вартості продукції, товарів і послуг.

«Навіть якщо прямого подорожчання газу для населення не буде, підприємства частково перекладуть нові витрати у свої ціни. Це стане додатковим чинником інфляційного тиску на економіку», – підсумував експерт.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) також заявили, що запропоноване облгазами зростання тарифів на розподіл на 50–127% спричинить вибухове зростання споживчих цін. «Якщо нові тарифи будуть ухвалені, ціни для населення та бізнесу можуть зрости на 70–120%, що призведе до подорожчання продукції в промисловості, агросекторі й комунальній сфері», - заявили в ICC Ukraine.