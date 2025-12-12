Головна Гроші Економіка
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Інвестиції в мережі – критичний фактор енергетичної безпеки України – бізнесмен

Підвищення тарифу на передачу електроенергії має під собою об’єктивні підстави, які тривалий час залишалися поза увагою широкої аудиторії. Про це заявив директор компанії «Ел-енерго» Олександр Хандрига.

За його словами, українські електромережі вже багато років працюють у режимі граничного навантаження, і значна частина обладнання досі є радянського виробництва.

«Українська система передачі десятиліттями працювала на межі можливостей. Частина обладнання – ще радянського виробництва, а війна додала колосальних ризиків і втрат. Без інвестицій у нові лінії, підстанції, релейний захист та цифровізацію ми матимемо регулярні аварії та відключення», – наголосив Хандрига.

Він зазначив, що за останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох випадків відключень, а не дефіцит генерації чи коливання ринкових цін.

«За останні два роки саме мережеві обмеження стали причиною багатьох відключень. Не нестача генерації, не ціна на ринку, а фізична нездатність мереж безпечно передати електроенергію», – пояснив директор компанії.

Ситуація ускладнюється і тим, що з 2022 року Україна працює в синхронному режимі з європейською мережею ENTSO-E, яка передбачає не лише переваги, але й жорсткі вимоги до технічної надійності та модернізації.

«У ЄС мережа – це окрема, повноцінна інвестиційна галузь. Україні потрібно підтягувати стандарти», – додав Хандрига.

Він підкреслив, що ухвалене підвищення тарифу є вимушеним, але виправданим кроком, якщо отримані кошти будуть спрямовані саме на модернізацію інфраструктури.

«Я переконаний: це підвищення тарифу – неминуче. І воно правильне, якщо кошти підуть саме на оновлення мереж, а не лише на латання бюджетних дір», – зазначив експерт.

Окремо Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств.

«Ми всі розуміємо, що є групи людей, які через об’єктивні життєві обставини не мають можливості вчасно й повною мірою оплачувати комунальні послуги… Саме тому, на мою думку, паралельно з рішеннями про коригування тарифів мають розвиватися й працювати адресні механізми підтримки», – заявив він.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалив остаточне рішення щодо тарифів НЕК «Укренерго» на 2026 рік. Тариф на передачу електроенергії встановлений на рівні 785,39 грн/МВт·год без ПДВ, що на 14,4 % більше порівняно з чинним тарифом.

Теги: НКРЕКП війна Укренерго енергетика

