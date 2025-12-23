Головна Світ Економіка
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року
Відкладення нових тарифів є останнім сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм
фото: AP

Нову митну ставку буде оголошено за місяць до запровадження нових тарифів

США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Офіс торгового представника США опублікував результати розслідування щодо китайських мікросхем. Розслідування розпочалося в останні місяці правління колишнього американського лідера Джо Байдена і завершилося на тлі митного перемир'я між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

«Націленість Китаю на домінування в напівпровідниковій галузі є необґрунтованою і обтяжує або обмежує торгівлю США, а отже, є підставою для вжиття заходів», – йдеться в заяві.

Початковий рівень мита залишатиметься нульовим протягом 18 місяців, а 23 червня 2027 року буде підвищений «до ставки, яка буде оголошена не менше ніж за 30 днів до цієї дати».

Рішення відкласти введення нових тарифів є останнім сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм і закріпити угоду, яку Трамп і Сі уклали в жовтні в Південній Кореї. Згідно з цією угодою, Вашингтон і Пекін домовилися відмовитися від астрономічних тарифів і послабити експортні обмеження на технології та критично важливі мінерали.

У звіті зазначається, що Китай «застосовує все більш агресивну і радикальну неринкову політику» для підтримки своєї напівпровідникової промисловості і прагне створити залежність інших країн від своїх продуктів, що ставить у невигідне становище американську торгівлю.

Продукти, на які можуть бути поширені нові мита, включають діоди, транзистори, сирий кремній, електронні інтегральні схеми та інші компоненти. Наразі мита не поширюватимуться на готову продукцію, таку як комп'ютери та смартфони, що містять китайські мікросхеми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Раніше Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн.

