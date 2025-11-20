Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine

Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії Укренерго є економічно необгрунтованим – заява Міжнародної торгової палати

Схвалений Нацкомісією з регулювання енергетики проект, яким тариф на диспетчеризацію електроенергії зростає на 11%, матиме дуже серйозні наслідки для економіки, адже додатково вимиє із реального сектору майже 1,5 млрд грн. Про це заявили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), та закликали НКРЕКП утримати цей тариф на поточному рівні.

«Таке зростання є необгрунтованим і створює серйозну загрозу для української економіки. В умовах війни додаткове фінансове навантаження в 1,4 млрд грн, разом з іншими несприятливими чинниками, матиме важкі наслідки для української економіки – включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних Сил, населення та майбутнього відновлення», – зауважили в ICC Ukraine.

Водночас, у Комітеті звернули увагу голови НКРЕКП на те, що існує суттєвий потенціал для оптимізації витрат Укренерго – про це свідчить експертний аналіз структури тарифу Укренерго.

«Тариф передбачає зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, до 3,4 млрд грн. Таке значне збільшення, при одночасному зменшенні обсягу передачі електроенергії на 4%, є необгрунтованим – витрати мали би не рости, а скоротитися мінімум до 2,6 млрд грн», – наголосили в ICC Ukraine.

Також у структурі тарифу передбачене різке зростання «витрат на допоміжні послуги» – з 11 до 16 млрд грн, тобто на 44%. Це зростання теж не обгрунтоване належним чином.

«Аналіз фактичних даних свідчить, що підстав для утримання навіть поточного рівня витрат за цією статтею немає. Тому слід закладати витрати на рівні 2025 року – тобто, 11 млрд грн», – підкреслили в ICC Ukraine.

Також економічно необгрунтованим є рішення включити до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргових зобов’язань: це зменшить прибуток Укренерго, а відповідно, скоротить податкові надходження до держбюджету на 0,7 млрд грн. Тому доцільно тимчасово відтермінувати погашення основної суми боргу, і виплачувати лише відсотки, кажуть в ICC Ukraine.

«Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження та широкі можливості оптимізації витрат Укренерго, ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати диспетчерського управління і встановити тариф на рівні на 84,10 грн/МВт*год», – резюмується у заяві.

Раніше українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) також звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів Укренерго на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.

Теги: НКРЕКП Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт зауважив, що так звані price caps залишаються постійним предметом суперечок між виробниками та великими споживачами ще з 2019 року
Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
14 листопада, 18:34
Зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови, зазначив Смолій
Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
14 листопада, 17:07
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
13 листопада, 18:38
Київ: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 11 листопада 2025 року
10 листопада, 21:45
Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
6 листопада, 17:52
За словами Свириденко, уряд вже знайшов 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
4 листопада, 09:15
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись
Відключення світла 4 листопада 2025 року: графіки
3 листопада, 19:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
27 жовтня, 21:22
За словами Віталія Зайченка, обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
27 жовтня, 15:14

Бізнес

Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці – ICC Ukraine
Представник «Метінвесту» пояснив, чому український бізнес повертається з Європи попри війну
Представник «Метінвесту» пояснив, чому український бізнес повертається з Європи попри війну
Понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення. Гендиректор звернувся до українців
Понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення. Гендиректор звернувся до українців
«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня. Які послуги подорожчають
«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня. Які послуги подорожчають

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua