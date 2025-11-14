Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
Зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови, зазначив Смолій
фото: glavcom.ua

Зростання тарифів «Укрзалізниці» та «Укренерго» зірве післявоєнну відбудову і відлякає інвесторів – виробники будматеріалів

Безконтрольне підвищення тарифів державних монополій, – «Укрзалізниці», «Укренерго» та операторів газотранспортної системи, – створює ризики для післявоєнного відновлення України, промислового виробництва та залучення інвестицій. Про це заявив голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.

За його словами, будь-яке подорожчання у виробничому ланцюгу неминуче лягає на кінцевого споживача, а у випадку будівельної галузі – безпосередньо вплине на вартість відбудови країни.

«Якщо щось стає дорожчим, це або перекладається на споживача, або ринок просто відмовляється від цього товару. Уже зараз багато виробників будматеріалів переходять на автотранспорт. І перевантажують дороги, які держава потім змушена ремонтувати за бюджетні кошти», – зазначив Салій.

Він наголосив, що зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови: бюджети на будматеріали закладаються за поточними цінами, але «постійні подарунки від монополій» у вигляді нових тарифів знищують передбачуваність фінансування.

«Держава не може бути впевнена, що виділених 100-200 млрд грн на відновлення вистачить, якщо тарифи на перевезення й енергію постійно зростають», – підкреслив Салій.

Також він попередив, що підвищення вартості електроенергії та логістики також вплине на інвесторів і міжнародних донорів, які розглядають можливість будівництва виробництв в Україні.

«Якщо в Україні енергія та перевезення дорожчі, ніж у ЄС, економічні розрахунки інвесторів просто не зійдуться. Вони відмовляться від проєктів або визнають, що їхніх ресурсів не вистачить на українські реалії», – наголосив він.

Салій також закликав керівників державних компаній до «економічного націоналізму», ефективного управління та скорочення невиробничих витрат: «Усі українці сьогодні живуть у складних умовах. Тому державні компанії теж мають відмовитися від зайвих витрат і шукати зовнішні гранти чи підтримку замість того, щоб перекладати тягар на промисловість».

Він підкреслив, що промисловість є основою економіки, і без її стабільної роботи не зможе існувати жодна державна монополія. Якщо підприємства скоротять потужності, зменшаться і доходи державних компаній, які розраховують на прибутки.

«Якщо великі заводи зупиняться, тисячі працівників залишаться без роботи. Це буде ударом не лише по економіці, а й по суспільству. Неможливо «лікувати» економіку, забираючи з неї останню кров», – підсумував Салій.

Як відомо, НКРЕКП схвалила проєкти постанов, які передбачають підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчерське управління – на 11%. «Укрзалізниця», в свою чергу, ініціювала підвищення вантажних тарифів на 40%. За оцінками економістів та аналітичних центрів, такі зміни в тарифах держмонополій призведуть до обвалу ВВП та спричинять серйозні ризики для економічної безпеки України.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП тарифи Укрзалізниця промисловість Укренерго перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Податкові стимули для вітроенергетики – це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
11 листопада, 15:47
«Укрзалізниця» заявила, що потяг № 99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в трьох містах Молдови
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
11 листопада, 09:20
Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області
«Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух деяких поїздів
5 листопада, 21:39
«Укренерго» закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів
«Укренерго» підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу – ОП «Укрметалургпром»
31 жовтня, 13:40
Володимир Кудрицький у залі суду, жовтень 2025 року
Справа Кудрицького. Що показав державний аудит (документи)
31 жовтня, 10:40
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» ослабить економіку – звернення працівники «Запоріжсталі»
27 жовтня, 12:32
«Укренерго» закликало громадян стежити за змінами
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»
22 жовтня, 14:36
Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення
21 жовтня, 10:37
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43

Економіка

Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
Кабмін виділив понад 936 млн грн для прифронтових областей: на що підуть гроші
Кабмін виділив понад 936 млн грн для прифронтових областей: на що підуть гроші
Львів обійшов Київ за вартістю квадратного метра. Які ціни в західних областях
Львів обійшов Київ за вартістю квадратного метра. Які ціни в західних областях
Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші
Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua