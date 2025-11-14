Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
Зростання тарифів «Укрзалізниці» та «Укренерго» зірве післявоєнну відбудову і відлякає інвесторів – виробники будматеріалів
Безконтрольне підвищення тарифів державних монополій, – «Укрзалізниці», «Укренерго» та операторів газотранспортної системи, – створює ризики для післявоєнного відновлення України, промислового виробництва та залучення інвестицій. Про це заявив голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.
За його словами, будь-яке подорожчання у виробничому ланцюгу неминуче лягає на кінцевого споживача, а у випадку будівельної галузі – безпосередньо вплине на вартість відбудови країни.
«Якщо щось стає дорожчим, це або перекладається на споживача, або ринок просто відмовляється від цього товару. Уже зараз багато виробників будматеріалів переходять на автотранспорт. І перевантажують дороги, які держава потім змушена ремонтувати за бюджетні кошти», – зазначив Салій.
Він наголосив, що зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови: бюджети на будматеріали закладаються за поточними цінами, але «постійні подарунки від монополій» у вигляді нових тарифів знищують передбачуваність фінансування.
«Держава не може бути впевнена, що виділених 100-200 млрд грн на відновлення вистачить, якщо тарифи на перевезення й енергію постійно зростають», – підкреслив Салій.
Також він попередив, що підвищення вартості електроенергії та логістики також вплине на інвесторів і міжнародних донорів, які розглядають можливість будівництва виробництв в Україні.
«Якщо в Україні енергія та перевезення дорожчі, ніж у ЄС, економічні розрахунки інвесторів просто не зійдуться. Вони відмовляться від проєктів або визнають, що їхніх ресурсів не вистачить на українські реалії», – наголосив він.
Салій також закликав керівників державних компаній до «економічного націоналізму», ефективного управління та скорочення невиробничих витрат: «Усі українці сьогодні живуть у складних умовах. Тому державні компанії теж мають відмовитися від зайвих витрат і шукати зовнішні гранти чи підтримку замість того, щоб перекладати тягар на промисловість».
Він підкреслив, що промисловість є основою економіки, і без її стабільної роботи не зможе існувати жодна державна монополія. Якщо підприємства скоротять потужності, зменшаться і доходи державних компаній, які розраховують на прибутки.
«Якщо великі заводи зупиняться, тисячі працівників залишаться без роботи. Це буде ударом не лише по економіці, а й по суспільству. Неможливо «лікувати» економіку, забираючи з неї останню кров», – підсумував Салій.
Як відомо, НКРЕКП схвалила проєкти постанов, які передбачають підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчерське управління – на 11%. «Укрзалізниця», в свою чергу, ініціювала підвищення вантажних тарифів на 40%. За оцінками економістів та аналітичних центрів, такі зміни в тарифах держмонополій призведуть до обвалу ВВП та спричинять серйозні ризики для економічної безпеки України.
