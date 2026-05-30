Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Технологія досягла рівня, коли може замінити людей на небезпечних роботах
фото: Foundation Future Industries
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Патак: роботи вже довели здатність виконувати завдання, які наражають солдатів на небезпеку

Американський стартап Foundation Future Industries відправив в Україну двох роботів-гуманоїдів Phantom MK-1 – вони виконували завдання з доставки вантажів і працювали поблизу лінії фронту в небезпечних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Від Кремнієвої долини до українського фронту

Foundation Future Industries із Сан-Франциско заснували 2024 року. Компанія розробляє автономних роботів-гуманоїдів подвійного призначення – для важкої промисловості та військових застосувань. На відміну від більшості конкурентів, які змагаються за ринок побутових помічників, цей стартап відкрито робить ставку на війну та інші смертельно небезпечні професії.

«Я переконаний: технологія досягла рівня, коли може замінити людей на небезпечних роботах. Якщо вдасться це зробити – це найбільше благо з усіх можливих застосувань робототехніки», – заявив генеральний директор компанії Санкает Патак в інтерв'ю CNBC.

Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті фото 1
фото: Foundation Future Industries

На початку 2026 року стартап направив до України два роботи Phantom MK-1 – це, за описом самої компанії, перше відоме розгортання гуманоїдів у зоні активного збройного конфлікту. Випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців і зосереджувалися на логістиці в небезпечних районах: доставці вантажів і евакуації поблизу передової. Міністерство оборони України відмовилося коментувати цю інформацію.

Можливості й обмеження Phantom MK-1

За словами Патака, тести підтвердили: робот здатен виконувати завдання з перевезення вантажів, які зазвичай наражають солдатів на смертельну небезпеку. Проте до статусу «суперсолдата» нинішній Phantom MK-1 ще далеко – він підіймає лише до 20 кг, не має захисту від вологи й не розрахований на тривалу автономну роботу.

Компанія вже готує оновлену версію – Phantom 2 із вдвічі більшою вантажопідйомністю та, за словами Патака, «надлюдськими здібностями». Нові машини планують відправити в Україну цього року. Результати українських випробувань мають лягти в основу майбутньої співпраці з армією США.

Ерік Трамп, 24 мільйони від Пентагону і звинувачення в корупції

Foundation Future Industries вже отримала дослідницькі контракти від армії, флоту й авіації США на загальну суму 24 мільйони доларів – для перевірки можливостей роботів у логістиці, інспекціях та роботі зі зброєю. Компанія розраховує розпочати бойові випробування з американськими військовими протягом 12–18 місяців.

Серед тих, хто підтримав стартап, – Ерік Трамп, син президента США. Спочатку він вклав у компанію власні кошти, а згодом офіційно обійняв посаду головного стратегічного радника. Це викликало різку критику з боку демократів: сенаторка Елізабет Воррен назвала урядові контракти зі стартапом «корупцією просто неба».

Сам Патак позиціонує компанію в контексті протистояння США та Китаю: мета – дати американській армії «найкращих роботів, кращих за все, що є в Китаю».

Чи потрібні армії саме гуманоїди

Експерти поки що скептичні. Катерина Бондар зі Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) визнає, що гуманоїди теоретично мають переваги в міській забудові – там, де є сходові прольоти, підвали й вузькі коридори, створені під людський рух. Але Мелані Сіссон із Брукінгського інституту застерігає: «Україна навчила нас протилежного – потрібна здатність швидко адаптуватися й дешево виробляти, а зробити робота схожим на людину – це складне й дороге інженерне завдання».

Попри суперечки щодо форми, більшість фахівців сходяться на одному: епоха роботів зі штучним інтелектом на полі бою вже близько. Україна, де наземні роботи й автономні дрони застосовуються п'ять років поспіль, залишається головним полігоном цієї трансформації.

Нагадаємо, у квітні «Главком» писав про те, як українські наземні роботи й дрони без участі піхоти взяли штурмом позицію росіян і захопили полонених — оператор керував технікою за кілька кілометрів від лінії фронту. Раніше «Главком» також повідомляв, що штучний інтелект уже використовується для наведення FPV-дронів і розпізнавання цілей у режимі реального часу. 

Читайте також:

Теги: машини фронт обмеження Україна штучний інтелект ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
10 травня, 08:35
Київ заявив про новий проєкт з підтримки антикорупційних реформ
Буданов анонсував новий проєкт для прискорення антикорупційних реформ
1 травня, 20:54
Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців
2 травня, 15:00
Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
16 травня, 18:33
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Пріоритетом атак БПЛА стали склади, командні пункти й транспортні вузли в проміжній зоні
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
15 травня, 22:10
Співачка Дара набрала загалом 516 балів
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
17 травня, 02:10
Мальта перша держава у Європі зробила ChatGPT Plus безкоштовним для населення
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
18 травня, 16:56
Фахівці системи МВС продовжують працювати, щоб необхідні послуги залишалися доступними для громадян навіть у найскладніших умовах
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
23 травня, 12:08

HiTech

Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:41
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua