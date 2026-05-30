Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті

Патак: роботи вже довели здатність виконувати завдання, які наражають солдатів на небезпеку

Американський стартап Foundation Future Industries відправив в Україну двох роботів-гуманоїдів Phantom MK-1 – вони виконували завдання з доставки вантажів і працювали поблизу лінії фронту в небезпечних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Від Кремнієвої долини до українського фронту

Foundation Future Industries із Сан-Франциско заснували 2024 року. Компанія розробляє автономних роботів-гуманоїдів подвійного призначення – для важкої промисловості та військових застосувань. На відміну від більшості конкурентів, які змагаються за ринок побутових помічників, цей стартап відкрито робить ставку на війну та інші смертельно небезпечні професії.

«Я переконаний: технологія досягла рівня, коли може замінити людей на небезпечних роботах. Якщо вдасться це зробити – це найбільше благо з усіх можливих застосувань робототехніки», – заявив генеральний директор компанії Санкает Патак в інтерв'ю CNBC.

На початку 2026 року стартап направив до України два роботи Phantom MK-1 – це, за описом самої компанії, перше відоме розгортання гуманоїдів у зоні активного збройного конфлікту. Випробування проводилися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців і зосереджувалися на логістиці в небезпечних районах: доставці вантажів і евакуації поблизу передової. Міністерство оборони України відмовилося коментувати цю інформацію.

Можливості й обмеження Phantom MK-1

За словами Патака, тести підтвердили: робот здатен виконувати завдання з перевезення вантажів, які зазвичай наражають солдатів на смертельну небезпеку. Проте до статусу «суперсолдата» нинішній Phantom MK-1 ще далеко – він підіймає лише до 20 кг, не має захисту від вологи й не розрахований на тривалу автономну роботу.

Компанія вже готує оновлену версію – Phantom 2 із вдвічі більшою вантажопідйомністю та, за словами Патака, «надлюдськими здібностями». Нові машини планують відправити в Україну цього року. Результати українських випробувань мають лягти в основу майбутньої співпраці з армією США.

Ерік Трамп, 24 мільйони від Пентагону і звинувачення в корупції

Foundation Future Industries вже отримала дослідницькі контракти від армії, флоту й авіації США на загальну суму 24 мільйони доларів – для перевірки можливостей роботів у логістиці, інспекціях та роботі зі зброєю. Компанія розраховує розпочати бойові випробування з американськими військовими протягом 12–18 місяців.

Серед тих, хто підтримав стартап, – Ерік Трамп, син президента США. Спочатку він вклав у компанію власні кошти, а згодом офіційно обійняв посаду головного стратегічного радника. Це викликало різку критику з боку демократів: сенаторка Елізабет Воррен назвала урядові контракти зі стартапом «корупцією просто неба».

Сам Патак позиціонує компанію в контексті протистояння США та Китаю: мета – дати американській армії «найкращих роботів, кращих за все, що є в Китаю».

Чи потрібні армії саме гуманоїди

Експерти поки що скептичні. Катерина Бондар зі Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) визнає, що гуманоїди теоретично мають переваги в міській забудові – там, де є сходові прольоти, підвали й вузькі коридори, створені під людський рух. Але Мелані Сіссон із Брукінгського інституту застерігає: «Україна навчила нас протилежного – потрібна здатність швидко адаптуватися й дешево виробляти, а зробити робота схожим на людину – це складне й дороге інженерне завдання».

Попри суперечки щодо форми, більшість фахівців сходяться на одному: епоха роботів зі штучним інтелектом на полі бою вже близько. Україна, де наземні роботи й автономні дрони застосовуються п'ять років поспіль, залишається головним полігоном цієї трансформації.

