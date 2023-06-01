Метінвест планує виробляти в Маріуполі вуглецево-нейтральну сталь, і вже шукає для неї клієнтів у Європі

Зараз компанія готова постачати сталь для відбудови зруйнованої інфраструктури та житла

Після зупинення металургійних підприємств у Маріуполі й Авдіївці та розриву сталих технологічних і логістичних ланцюгів компанії Метінвест довелося повністю перебудовувати бізнес. Проте зараз компанія налагодила виробництво і заявила про намір виробляти DRI-продукцію (вуглецево-нейтральну сталь) на відбудованих заводах у Маріуполі. Покупців майбутньої продукції вже шукають – у Швеції, Австрії та Німеччині. Про це розповів СЕО Метінвест Юрій Риженков, який потрапив до ТОП кращих керівників воєнної доби.

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«Чорноморські порти, через які компанія експортувала продукцію, заблокували росіяни. Тож Метінвест вибудував нову логістику з нуля – нині більша частина перевезень в Європу здійснюється залізницею, а також через порти Румунії та Польщі. Також компанія подбала про наявність альтернативних джерел електроенергії», – вказує видання dsnews.

Зараз компанія готова постачати сталь для відбудови зруйнованої інфраструктури та житла. А після звільнення Маріуполя Метінвест мріє відновити там металургійні комбінати, побудувавши виробництво вуглецево-нейтральної сталі – яка дасть новий поштовх для розвитку української металургії.

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«Те, що Метінвест спроможний виробляти DRI-продукцію і може збільшити її обсяг, відкриває для нас нові європейські ринки. Зараз ми шукаємо клієнтів – у Швеції, Німеччині та Австрії, куди раніше не постачали залізорудної продукції», – розповів Риженков.

Водночас він зауважив: одним із найголовніших чинників, який допоможе відновити роботу гірничо-металургійного комплексу, а отже, й економіки країни, є відкриття українських портів для експорту. Це створить умови для швидкого відновлення промислового виробництва та ВВП України, дасть змогу зберегти сотні тисяч робочих місць і забезпечити мільярди гривень податків.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова долучилася до мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», у межах якої виготовляє сталеві вироби для захисників України. Самостійно та спільно з партнерами компанія освоїла виробництво сталевих мобільних укриттів, пластин для бронежилетів, протитанкових їжаків, мінібастіонів, жорстких елементів захисту для фронтових автівок, польових пічок та саперних кішок.

Водночас гуманітарна ініціатива Групи «Рятуємо життя» забезпечує українців харчами й предметами першого вжитку, медиків – ліками та обладнанням, займається протезуванням постраждалих ветеранів ЗСУ, співробітників компанії та психологічною реабілітацією жінок і дітей.

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З 24 лютого 2022 р. компанія спрямувала на гуманітарну і військову допомогу Україні понад 3,7 млрд грн, з яких більш як 1,8 млрд грн – на потреби армії.