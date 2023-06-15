Улюблений ранковий напій стане дорожче: Гетманцев озвучив причину

Спека та посуха впливають на регіони вирощування кавових зерен і на ціну кави для споживачів

Світові ціни на кавові зерна сорту робуста досягли рекордних значень за останні дванадцять років. Такі зерна найчастіше використовують для приготування розчинної кави, еспресо та мелених сумішей. Так, історичний максимум був зафіксований у перший тиждень літа, коли ціна сорту робуста на Лондонській біржі сягнула 2 815 доларів за тонну – це максимальний показник з 2008 року. Це передусім пов'язано з різким підвищенням попиту, який фермери приміром, у Бразилії не встигають задовольняти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тенденцію опосередковано підтвердило і видання Bloomberg, якому фахівці розповіли, що за перші шість місяців 2023 року було експортовано більше зерен робусти, ніж за попередні три роки. Інформацію про підвищений попит також говорять у Бразильській асоціації виробників розчинної кави та компаніях Nestle SA та Tata Coffee.

У В'єтнамі – країні, яка вважається світовим лідером із виробництва робусти, зібрали найменший урожай за останні чотири роки. А в Бразилії (друге місце з виробництва), за прогнозами, урожай у 2023 році буде нижчим за 2022 на 5%. А в Індонезії цього року зберуть на 20% менше кавових зерен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пояснив нардеп Данило Гетманцев, кава дивує своєю дорожнечею також через погані погодні умови у зв'язку Ель-Ніньйо та на фоні зростання цін на добрива.

За словами політика, спека та посуха поширюватимуться на основні регіони вирощування кавових зерен сорту робуста. Тому у світі, ймовірно, спостерігатиметься дефіцит кави впродовж 2023-2024 роках.

«Свій внесок зробила і висока світова продовольча інфляція, яка спонукає споживачів використовувати більш доступні сорти кави, що і призвело до збільшення попиту на робусту. Вплинуло на рекордне подорожчання кави скорочення пропозиції», – розповів народний депутат.

Українцям, які не уявляють свого життя без кави, наразі хвилюватись не варто, ціни можливо будуть підійматись, але не критично. Власники кав'ярень кажуть, що їм просто не вигідно підвищувати ціни на напій,через відтік клієнтів. Експерти переконані, що тенденція до подорожчання кави продовжиться, тож важко точно спрогнозувати, як сильно зростатимуть ціни на каву в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед інших причин, які впливають на вартість кави, бізнесмени згалади про подорожчання її доставки до України. Росія активно блокує морські шляхи, а доставляти каву автотранспортом – суттєво дорожче.

Нагадаємо, вчені давно вивчають зв'язок кави з різними патологіями нервової системи: у новому дослідженні зіставили кількість випитої кави з ймовірністю зменшення об'єму мозку, ризиком розвитку інсульту та деменції. Дослідження показало, що ризик деменції на 53% вищий у людей, які випивають не менше шести чашок кави на день. Ризик інсульту за такого рівня споживання кави збільшувався на 17%.