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Суд в Омані виніс вирок українським туристам, які катались на черепасі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд в Омані виніс вирок українським туристам, які катались на черепасі
Вадим Олейник та його подруга Олена Кравченко отримали вирок
фото: «Стопкор»/Facebook

Прокуратура наголосила на важливості суворого дотримання законів про охорону дикої природи та природних заповідників

Український спортсмен Вадим Олейник та його подруга Олена Кравченко отримали вирок в Омані через поводження з морськими черепахами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Oman.

Суд першої інстанції міста Сур визнав двох українців винними у порушенні спокою черепах під час гніздування в заповіднику «Рас-аль-Хадд» та оприлюдненні матеріалів, що вважаються такими, що порушують громадський порядок.

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Кожному з підсудних було призначено штраф у розмірі 100 оманських ріалів за правопорушення у сфері охорони дикої природи. Крім того, їх засудили до одного місяця позбавлення волі за використання інформаційних технологій для створення та оприлюднення матеріалів, що підривають громадський порядок. Оскільки розслідування виявило, що вони знімали свої дії на відео та завантажували це на акаунт підсудного в Instagram.

Суд постановив об’єднати покарання, відстрочив виконання покарання у вигляді позбавлення волі та зобов’язав опублікувати вирок. Після завершення розслідування справи обвинувачених було передано до компетентного суду.

Прокуратура наголосила на важливості суворого дотримання законів про охорону дикої природи та природних заповідників, а також на необхідності відповідального використання соціальних мереж з метою захисту громадського порядку та суспільних цінностей.

Нагадаємо, в Омані спалахнув скандал через відео за участю українських туристів, які під час відпочинку в районі Рас-ель-Хадд взаємодіяли з морською черепахою та її дитинчатами. 

Теги: тварини Оман українці за кордоном

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Суд в Омані виніс вирок українським туристам, які катались на черепасі
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