Суд в Омані виніс вирок українським туристам, які катались на черепасі

Прокуратура наголосила на важливості суворого дотримання законів про охорону дикої природи та природних заповідників

Український спортсмен Вадим Олейник та його подруга Олена Кравченко отримали вирок в Омані через поводження з морськими черепахами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Oman.

Суд першої інстанції міста Сур визнав двох українців винними у порушенні спокою черепах під час гніздування в заповіднику «Рас-аль-Хадд» та оприлюдненні матеріалів, що вважаються такими, що порушують громадський порядок.

🐢🤬Українець Вадим Олійник та його супутниця в Омані "осідлали" морську черепаху Вони перебували там разом із волонтерами, які стежать за кладками черепах, повідомив природоохоронний проєкт Biologicamente https://t.co/xAPAPaDvPc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Кожному з підсудних було призначено штраф у розмірі 100 оманських ріалів за правопорушення у сфері охорони дикої природи. Крім того, їх засудили до одного місяця позбавлення волі за використання інформаційних технологій для створення та оприлюднення матеріалів, що підривають громадський порядок. Оскільки розслідування виявило, що вони знімали свої дії на відео та завантажували це на акаунт підсудного в Instagram.

Суд постановив об’єднати покарання, відстрочив виконання покарання у вигляді позбавлення волі та зобов’язав опублікувати вирок. Після завершення розслідування справи обвинувачених було передано до компетентного суду.

Прокуратура наголосила на важливості суворого дотримання законів про охорону дикої природи та природних заповідників, а також на необхідності відповідального використання соціальних мереж з метою захисту громадського порядку та суспільних цінностей.

Нагадаємо, в Омані спалахнув скандал через відео за участю українських туристів, які під час відпочинку в районі Рас-ель-Хадд взаємодіяли з морською черепахою та її дитинчатами.