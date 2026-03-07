Завдяки перегляду прайс-кепів Україна наростила імпорт електроенергії навіть у нічні години – експерт

Раніше нічні прайс-кепи не відповідали реальній ситуації на ринку

Імпорт почав активніше заходити саме в ті години, коли в енергосистемі був найбільший дефіцит

Перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії дав можливість суттєво наростити імпорт у ті години, коли система найбільше потребувала додаткового ресурсу, включно з нічними періодами. Про це заявив Максим Немчинов, віцепрезидент енергетичної спільноти Energy Club.

За його словами, після перегляду цінових обмежень імпорт почав активніше заходити саме в ті години, коли в енергосистемі був найбільший дефіцит.

«Імпорт суттєво зріс саме в ті години, в які він був потрібен. Тому що ціна дозволяла конкурувати», – зазначив Немчинов.

Він пояснив, що раніше нічні прайс-кепи не відповідали реальній ситуації на ринку. Історично вони були нижчими через традиційний профіцит електроенергії в нічні години. Однак в умовах війни структура балансу змінилася.

«Обмеження, нічні прайс-кепи, які обмежували ціну електричної енергії вночі, вони фактично не відображали ринкову ситуацію», – наголосив Немчинов.

За його словами, навіть у нічні години в енергосистемі виникав дефіцит, а в окремих містах графіки відключень застосовувалися вночі інколи частіше, ніж вдень. Саме тому перегляд прайс-кепів дозволив вирівняти ситуацію та зробити імпорт економічно можливим у ці періоди.

Тим часом Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, заявив, що скасування підвищених прайс-кепів і повернення до попереднього рівня граничних цін може зменшити доступність імпортної електроенергії вже з квітня.