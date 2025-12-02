Головна Світ Економіка
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
ри особи заарештовані у справі про шахрайство, що зачепило престижну установу ЄС
фото: Eddy Wax/Euractiv

Ексглава дипломатії ЄС опинилася в центрі розслідування щодо нецільового використання коштів у Брюгге

Бельгійська поліція провела масштабні рейди у штаб-квартирі Європейської служби зовнішньої дії (EEAS) у Брюсселі та у престижному Коледжі Європи в Брюгге, а також у приватних будинках. Обшуки відбулися в рамках розслідування щодо імовірного нецільового використання коштів ЄС, шахрайства на закупівлях та корупції. Як повідомляє Euractiv з посиланням на джерела та свідків, операція розпочалася рано-вранці у вівторок, під час якої було вилучено документи та заарештовано трьох осіб для допиту, пише «Главком».

Кримінальне провадження веде Європейська прокуратура (EPPO) за участю Федеральної поліції Бельгії та Європейського управління по боротьбі з шахрайством (OLAF).

Слідство сфокусоване на ймовірному нецільовому використанні державних коштів ЄС у 2021 та 2022 роках.

Обшуки пов'язані з Коледжем Європи – відомою школою для єврократів та дипломатів. Слідчі перевіряють, чи мав Коледж Європи або його представники попередній, конфіденційний доступ до інформації про державний тендер EEAS на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС у Брюгге.

Особлива увага приділяється обставинам купівлі Коледжем Європи будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюгге за €3,2 млн у 2022 році. Ця будівля використовується для розміщення дипломатів, які навчаються в Академії.

Купівля відбулася незадовго до того, як EEAS оголосила тендер, за підсумками якого Коледж отримав €654 тис. на фінансування Дипломатичної академії. Вимоги тендеру передбачали забезпечення житлом для заявників. 

Ці рейди стали черговим гучним скандалом у європейських інституціях та посилять тиск на ректора Коледжу Європи Федеріку Могеріні. Могеріні, колишня Високий представниця ЄС із закордонних справ (керувала EEAS у 2014-2019 роках), очолила Коледж у 2020 році та керує новою Дипломатичною академією, запущеною у 2022 році. На час розслідуваного періоду (2021-2022) EEAS очолював інший відомий політик Жозеп Боррель.

Раніше «Главком» писав, що колишня глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні була затримана у Бельгії під час поліцейських рейдів у рамках розслідування щодо шахрайства.

