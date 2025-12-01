Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною

Із 2019 року компанія «Міамед» отримала державних підрядів на суму 873,59 млн грн

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №3» КМДА 24 листопада за результатами тендеру замовило у товариства з обмеженою відповідальністю «Міамед» роботизовану хірургічну систему за 90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

До 25 грудня, тобто за місяць поставлять ендоскопічну хірургічну систему Toumai MT-1000SE виробництва Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. (Китай). Комплект включає консоль хірурга, платформу пацієнта і платформу візуалізації із програмним забезпеченням. Консоль хірурга і платформа пацієнта будуть мати резервне живлення.

Система контролюється хірургом для маніпулювання малоінвазивними інструментами і використовується в урології, гінекології, загальній, торакальній і дитячій хірургії тощо.

«Товар оплатять протягом 15 робочих днів після поставки. Закупівля здійснюється за власні кошти (40,00 млн грн) і за кошти місцевого бюджету за класифікацією «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (50,00 млн грн). Гарантія становитиме рік», – зазначається у статті.

За даними розслідувачів, двох конкурентів із нижчими цінами було відхилено. Зокрема, ТОВ «Медфлай» пропонувало систему Mantra 2.0 від Sudhir Srivastava Innovations Pvt. Limited (Індія) за 82,00 млн грн. Однак замовник відхилив його за надання недостовірної інформації після перевірки відповідності медико-технічній вимозі «Не менше ніж чотири руки-маніпулятори розташовані на одній рухомій платформі пацієнта». ТОВ «Едж Медікал Юкрейн» пропонувало систему MP1000 від Shenzhen Edge Medical Co., Ltd. (Китай) за 85,70 млн грн, але вона не відповідала цілій низці медико-технічних вимог. Зокрема в документах не було згадок про застосування в дитячій хірургії, резервне живлення, педаль блокування, візуальне зменшення диму тощо.

Столичною «Міамед» володіє Іван Ковач із Закарпаття (не плутати з повним тезкою, який є мером Тячева), а керує Людмила Мусієнко. Ковач також є засновником ужгородського ТОВ «Сток Пульс» разом з Олександром Жуковим, Еріком Процом та Віталієм Кравчаком, яке стало резидентом «Дія.Сіті» як стартап. У якості ФОПа Ковач має спільний номер телефону 0997572715 із ТОВ «УжБезпека», яке належить йому ж, але з іншою адресою в Ужгороді.

Раніше засновницею і директоркою фірми «Міамед» була киянка Тетяна Москаленко, а до того – Катерина Яцина з Ужгорода. Остання володіє київським товариство з обмеженою відповідальністю «Центр хірургічних інновацій», зареєстрована ФОПом і є співзасновницею харківської ГО «Українська спілка інтраопераційних нейрофізіологів» разом з Олександром Возняком і Оленою Варешнюк.

Загалом, за даними розслідування, із 2019 року «Міамед» отримав державних підрядів на суму 873,59 млн грн.

Раніше повідомлялося, що українські лікарні отримали томографи на 2,3 млрд. грн, але чверть обладнання простоює.Щонайменше 16 томографів, куплених за бюджетні кошти, не введені в експлуатацію через відсутність готових приміщень, бюрократичні перепони або незавершені ремонтні роботи.

До слова, Київський міський центр нефрології та діалізу КМДА 25 червня уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про закупівлю мобільного телефона за 62 201 грн. У розслідуванні зазначається, що у червні замовнику мали поставити новий смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Це модель із флагманської лінійки, презентованої у вересні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,9″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану тощо.