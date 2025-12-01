Головна Київ Новини
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
До кінця 2027 року планується провести реконструкцію будівлі «А» на вулиці Миколи Амосова, 8
фото з відкритих джерел

Тендер перебуває на етапі визначення переможця 

Державне некомерційне підприємство «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» 6 листопада оголосило торги щодо реконструкції будівлі «А» очікуваною вартістю 1,32 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро», інформує «Главком» ыз посиланням на «Наші гроші».

У розслідування зазначається, що тендер перебуває на етапі визначення переможця – на підряд претендує ТОВ «Будівельна індустрія Кантріінвестбуд» із пропозицією 1,05 млрд грн. Саме ця фірма і була розробником проєкту, тобто вона від початку знала різні тонкі місця у кошторисі та проєкті. Позитивний експертний звіт з питань, зокрема, кошторисної частини проєктної документації видало ТОВ «Центр комплексних експертиз проєктів».

«До кінця 2027 року повинні провести реконструкцію будівлі «А» на вулиці Миколи Амосова, 8 та створити відділення інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії», – йдеться у розслідуванні.

Завищення цін на будматеріали

Зазначається, що роботи фінансуються коштом Ukraine Facility, договірна ціна тверда. У підсумковій відомості ресурсів, яка міститься у тендерній пропозиції учасника, арматуру класу А-ІІІ діаметром 12-32 мм врахували по 55 037 грн/т. Iron World продає таку арматуру діаметром 12-20 мм по однаковій ціні 32 816 грн/т, а «Метінвест-СМЦ» пропонує її діаметром 12-32 мм по 35 515-37 040 грн за тонну. Це на 33-40% дешевше.

Розслідувачі виявили, що металопластикові вікна з двокамерним склопакетом замовлено по 9 252 грн за кв. м. «Лінія вікон» продає металопластикові вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau Geneo 86 мм по 4 386 грн за кв. м, що вдвічі дешевше. Нещодавно «Центр комплексної реабілітації «Галичина» замовляв для будівництва реабілітаційного комплексу металопластикові вікна по 5 132 грн за кв. м.

Теплоізоляційні плити із мінеральної вати 135 кг за куб. м товщиною 150 мм врахували по 6 720 грн за куб. м. За даними розслыдувачыв, база «Куб» продає базальтовий утеплювач Izovat 135 по 4 744 грн за куб. м, а Skidkoff пропонує мінеральну вату Sweetondale Thermowool Fas Effect 135 по 5 278 грн за куб. м. Це на 21-29% дешевше.

Керамічну плитку для підлог Almera Ceramica-2 British Grey Expo 600×1200 (Іспанія) вписали по 1 535 грн/кв. м. Tiles продає її по 1 113 грн за кв. м, а Ceramoshop пропонує таку по 1 151 грн за кв. м. Це на 25-28% дешевше.

Орієнтовна переплата тільки на цих позиціях, за підрахунками розслідування, складає 6,5 млн грн.

Зазначається, що для участі у торгах учасники мали надати деталізацію технічних, якісних і кількісних характеристик відповідно до додатків 2.1 та 2.2 тендерної документації – на 51 та 38 сторінках відповідно. Це означало, що відповідність медико-технічним вимогам запропонованого товару у складі робіт повинна бути підтверджена посиланнями на конкретні розділи та сторінки технічної документації виробника (інструкції з експлуатації, паспорти, технічні описи чи технічні умови), де міститься необхідна інформація. Уся ця документація виробника мала бути включена до тендерної пропозиції.

Додатково замовник вимагав лист від виробника або офіційного дилера, який підтверджує можливість поставки товару в зазначених обсягах і строках. У листі мали бути вказані назва учасника, предмет закупівлі та номер оголошення в «Прозорро».

Аналогічний договір, який учасник подавав для підтвердження досвіду, повинен був стосуватися саме реконструкції будівель закладів охорони здоров’я.

Також учасник мав надати п’ять сертифікатів ISO:

  • систему управління якістю (ISO 9001:2018),
  • систему екологічного управління (ISO 14001:2015),
  • охорону праці та безпеку (ISO 45001:2019),
  • систему протидії корупції (ISO 37001:2018),
  • енергетичний менеджмент (ISO 50001:2020).

Окрім цього, вимагався чинний договір на вивезення будівельних відходів, який мав би бути укладений ще до перемоги в тендері.

Як повідомляється у матеріалі, дешевшим конкурентом була «Укрбуд-Проєкт-Реконструкція» з групи Кізіменків. Її відхилили через ненадання забезпечення тендерної пропозиції та відсутність листа від виробника щодо підтвердження поставки учасником медичного обладнання у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією.

«Інститут серця МОЗ України» очолює Борис Тодуров, уповноваженою особою з питань закупівель є Аліна Сухомлин.

Підрядник захисних споруд АЕС, які згадувалися на «плівках Міндіча»

Столична «Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд» зареєстрована у 2020 році та належить Юрію Ромашко.

З 2021 року компанія отримала державних підрядів на 1,37 млрд грн, але за даними Clarity-project найбільший розквіт припав на період з серпня 2023 року. Найбільше з них 930 млн грн фірма отримала без торгів у відокремленому підрозділі «Атомпроєктінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших підрозділах «Енергоатому». В тому числі і щодо будівництва захисних споруд Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій атомних станціях, і на Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

У розслідування нагадується, що будівництво захисних споруд на АЕС під час вторгнення фігурувало на так званих «плівках Міндіча» – записах НАБУ, зроблених в бек-офісах злочинного угрупування, що контролювало закупівлі «Енергоатому». Наприклад, ось розмова Дмитра Басова («Тенор», досьє на бізнес екс-прокурора), виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», та Ігоря Миронюка (Рокет), колишнього радника міністра енергетика Германа Галущенка: «Я ну буквально не можу зрозуміти реально, якщо чесно, це стільки грошей знову закопати, чи треба воно? Ну, мабуть, треба закінчити. При цьому знову ж таки вони віддають 0,10 [ідеться про 10% відкату], але бажаючих за 0,15 освоїти ці гроші ну достатньо, можемо сказати одеситу, чи Ростику, чи можна (нерозбірливо) попрацювати», – говорить Басов.

Дмитро Басов
Дмитро Басов
фото: «Наші гроші»

Однак «Кантріінвестбуд» був не єдиним підрядником по захисним спорудам АЕС. ПрАТ Юженергобуд має підряди по ПАЕС на 2,88 млрд грн, ТОВ «Західелектромонтаж» по РАЕС на 2,21 млрд грн, ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» по ХАЕС на 1,71 млрд грн.

Також за останні два роки «Кантріінвестбуд» отримало дрібніші підряди на ремонт Інституту серця на 27 млн грн.

Раніше повідомлялося, що комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №3» КМДА 24 листопада за результатами тендеру замовило у товариства з обмеженою відповідальністю «Міамед» роботизовану хірургічну систему за 90 млн грн. До 25 грудня, тобто за місяць поставлять ендоскопічну хірургічну систему Toumai MT-1000SE виробництва Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. (Китай). Комплект включає консоль хірурга, платформу пацієнта і платформу візуалізації із програмним забезпеченням. Консоль хірурга і платформа пацієнта будуть мати резервне живлення. За даними розслідувачів, двох конкурентів із нижчими цінами було відхилено.

