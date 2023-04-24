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Кабмін змінив склад наглядової ради Ощадбанку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кабмін змінив склад наглядової ради Ощадбанку
Строк повноважень нових незалежних членів наглядової ради становить три роки
фото з відкритих джерел

Чотири нових члени замінять Байбу Апін, Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янне Харьюнпаа

Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради державного Ощадбанку. Строк їх повноважень становить три роки з дати вступу на посаду. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зокрема, членами наглядової ради призначено Хуана Енріке Переса Калота, Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі, Володимира Лавренчука, Антона Пятигіна. Чотири нових члени замінять Байбу Апін, Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янне Харьюнпаа.

Водночас уряд припинив повноваження Байби Апін, Хуана Енріке Переса Калота, Пітера Бріггса, Міхаеля Вайнштейна, Янне Харьюнпаа, Антона Пятигіна.

Зазначимо, що в державному Ощадбанку станом на 1 січня 2023 року залишилося 1182 відділення. За рік їх кількість скоротилася на 420. Чистий прибуток Ощадбанку за 2022 рік становив 690 млн гривень.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ дізналися, які зарплати отримують керівники Ощадбанку.

До слова, у США зняли санкції з кількох колишніх структур Сбербанку. Мінфін США виключив із списку санкцій колишню «доньку» Сбербанку в Казахстані – Texakabank.

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Теги: Ощадбанк

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