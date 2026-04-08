«Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне після деескалації на Близькому Сході

glavcom.ua
Через початок військової операції США проти Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні стрімко зросли ціни на пальне
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з головою правління «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. Йшлося про поточну ситуацію на світових ринках нафти та нафтопродуктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні. Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін», – каже вона.

Як повідомила Свириденко, при збереженні поточної світової динаміки ціни на пальне в Україні мають суттєво знизитися. «Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива – стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні пʼять років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні», – заявила Свириденко.

Нагадаємо, станом на 8 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 74,26 грн за літр, дизельного пального – 91,53 грн, повідомляє «Главком».

На українських АЗС ціни на пальне зросли, зокрема вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG та KLO. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Як відомо, з 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

До слова, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Чи була змова на ринку пального? Голова Антимонопольного комітету зробив заяву
«Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне після деескалації на Близькому Сході
Рада підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
В Україні розпочалися виплати по 1500 гривень: хто отримає
Курс валют 8 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 8 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
