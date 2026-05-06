Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні

Президент: Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що детально обговорив з премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрові питання, які потребують вирішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів», – зауважив президент.

Зеленський зазначив, що має бути оперативно проведене перезавантаження визначених державних підприємств. Він також наголосив на необхідності проведення прозорого та фахового конкурсу на посаду нового керівника компанії «Ліси України» і додав, що галузь загалом потребує нових, більш сучасних і прозорих підходів, здатних підтримати доходи держави.

«Доручив премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження», – підкреслив Зеленський.

Зокрема, Свириденко та президент обговорили роботу державних банків. Зеленський заявив, що потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. «Що стосується «Сенс Банк», уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», – сказав він.

«Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету. Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати», – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі.

Також глава держави обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України».