Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки

ФРТУ закликала не підвищувати вантажні тарифи Укрзалізниці – ризикуємо втратити мільярди податків та обвалити курс гривні

Підвищення вантажних тарифів відразу на 45%, як пропонує «Укрзалізниця» – це ризик скорочення виробництва, втрати мільярдів надходжень та девальвація гривні, тож ключове завдання зараз – стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, експорту та робочих місцях під час війни. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Коли я отримав інформацію про плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи одразу на 45% з 1 серпня 2026 року – чесно кажучи, був здивований. Сьогодні український бізнес працює в умовах війни: дорога та дефіцитна електроенергія, складна логістика, дефіцит працівників, постійні ризики для виробництва та експорту. І саме в цей момент бізнесу пропонують ще одне масштабне фінансове навантаження», – зауважив експерт.

Водночас він нагадав, що вантажні перевезення «Укрзалізниці» залишаються прибутковими: за останні роки (2023, 2024 рр.) цей сегмент приносив близько 20 млрд грн операційного прибутку щороку. Тому проблема – не у вантажних тарифах, а у хронічних зростаючих збитках пасажирського сегменту, який у 2026 році сягне 26 мільярдів гривень.

«Ці збитки роками перекриваються за рахунок промисловості та вантажовідправників. І сьогодні потрібно стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, тому що підвищення тарифів на 45% – це не просто цифра. Для багатьох підприємств та держави це означає скорочення виробництва або навіть ризик повної зупинки роботи, втрату конкурентоспроможності, зменшення експорту, втрату десятків мільярдів податкових надходжень та девальвацію гривні», – наголосив Гусак.

Він звернув увагу, що обсяги залізничних перевезень вже впали майже на 50% порівняно з довоєнним періодом. І якщо продовжувати підвищувати навантаження на бізнес, Україна може втратити ще частину промисловості, валютної виручки та податків, а УЗ втратить і так низьку вантажну базу.

«Я переконаний: фінансова стабільність «Укрзалізниці» важлива. Але досягати її потрібно не за рахунок економіки, яка сьогодні фактично тримає країну. Саме тому Федерація роботодавців транспорту України вже звернулася до Кабінету міністрів та профільного міністерства з пропозиціями щодо альтернативних рішень, які дозволять стабілізувати фінансовий стан УЗ без удару по промисловості та економіці країни. Сьогодні Україні потрібні рішення, які підтримують виробництво та експорт, а не створюють нові ризики для економіки під час війни», – резюмував експерт.

Раніше Федерація роботодавців України закликала прем’єра Юлію Свириденко відмовитися від підвищення тарифів на вантажні перевезення у 2026 році. За оцінками бізнесу, навіть +37% до тарифів, як планує уряд, дасть мінус 96 млрд грн ВВП, а також скорочення валютної виручки і податкових надходжень.