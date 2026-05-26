Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки
фото: «Укрзалізниця»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

ФРТУ закликала не підвищувати вантажні тарифи Укрзалізниці – ризикуємо втратити мільярди податків та обвалити курс гривні

Підвищення вантажних тарифів відразу на 45%, як пропонує «Укрзалізниця» – це ризик скорочення виробництва, втрати мільярдів надходжень та девальвація гривні, тож ключове завдання зараз – стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, експорту та робочих місцях під час війни. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Коли я отримав інформацію про плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи одразу на 45% з 1 серпня 2026 року – чесно кажучи, був здивований. Сьогодні український бізнес працює в умовах війни: дорога та дефіцитна електроенергія, складна логістика, дефіцит працівників, постійні ризики для виробництва та експорту. І саме в цей момент бізнесу пропонують ще одне масштабне фінансове навантаження», – зауважив експерт.

Водночас він нагадав, що вантажні перевезення «Укрзалізниці» залишаються прибутковими: за останні роки (2023, 2024 рр.) цей сегмент приносив близько 20 млрд грн операційного прибутку щороку. Тому проблема – не у вантажних тарифах, а у хронічних зростаючих збитках пасажирського сегменту, який у 2026 році сягне 26 мільярдів гривень.

«Ці збитки роками перекриваються за рахунок промисловості та вантажовідправників. І сьогодні потрібно стабілізувати фінансовий стан УЗ, не завдавши удару по національній економіці, тому що підвищення тарифів на 45% – це не просто цифра. Для багатьох підприємств та держави це означає скорочення виробництва або навіть ризик повної зупинки роботи, втрату конкурентоспроможності, зменшення експорту, втрату десятків мільярдів податкових надходжень та девальвацію гривні», – наголосив Гусак.

Він звернув увагу, що обсяги залізничних перевезень вже впали майже на 50% порівняно з довоєнним періодом. І якщо продовжувати підвищувати навантаження на бізнес, Україна може втратити ще частину промисловості, валютної виручки та податків, а УЗ втратить і так низьку вантажну базу.

«Я переконаний: фінансова стабільність «Укрзалізниці» важлива. Але досягати її потрібно не за рахунок економіки, яка сьогодні фактично тримає країну. Саме тому Федерація роботодавців транспорту України вже звернулася до Кабінету міністрів та профільного міністерства з пропозиціями щодо альтернативних рішень, які дозволять стабілізувати фінансовий стан УЗ без удару по промисловості та економіці країни. Сьогодні Україні потрібні рішення, які підтримують виробництво та експорт, а не створюють нові ризики для економіки під час війни», – резюмував експерт.

Раніше Федерація роботодавців України закликала прем’єра Юлію Свириденко відмовитися від підвищення тарифів на вантажні перевезення у 2026 році. За оцінками бізнесу, навіть +37% до тарифів, як планує уряд, дасть мінус 96 млрд грн ВВП, а також скорочення валютної виручки і податкових надходжень.

Теги: експорт Укрзалізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток
На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані
29 квiтня, 12:42
Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту – переробка олійних культур стала одним із ключових чинників зростання валютної виручки
Агроекспорт приніс Україні $6,3 млрд за квартал: головний драйвер – переробка
1 травня, 08:55
Запаси швидко зростають, а експорт майже зупинився
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
1 травня, 00:57
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Туапсе – після удару по нафтобазі
WSJ: Удари по нафтовій інфраструктурі РФ не зупинили експорт нафти
3 травня, 03:31
Вагони стали непридатними до експлуатації набагато раніше передбаченого нормативного строку через неякісну сталь і грубі зварні порушення
Неякісні вагони для Укрзалізниці: керівників заводу підозрюють у збитках на 64 млн
4 травня, 17:46
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
7 травня, 13:19
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
15 травня, 01:05
Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України
Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розглянути спеціальний режим CBAM для України
13 травня, 16:42

Бізнес

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 45%? Федерація роботодавців транспорту попередила про наслідки
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії
The Wall Street Journal назвав ризики, яке несе європейське екомито для української металургії
Уряд заборонив скуповувати держмайно за безцінь: оновлено правила приватизації
Уряд заборонив скуповувати держмайно за безцінь: оновлено правила приватизації
Порушення з працевлаштування людей з інвалідністю: суди дедалі частіше стають на бік бізнесу
Порушення з працевлаштування людей з інвалідністю: суди дедалі частіше стають на бік бізнесу
Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт
Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua