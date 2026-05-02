Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Уряді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні. Про це повідомляє «Главком».

Глава держави підтвердив: питання посилення урядових структур вже в роботі.

«Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня», – ідеться у заяві президента.

На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді.

Щодо фінансів – сторони скоординували позиції в перемовинах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.

«Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно», – ідеться у заяві президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі.

Також глава держави обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України». 

 

